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ЖК "Атмосфера"

Мотрит, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

"Атмосфера" с девятью этажами архитектурной изысканности возвышается, отражая роскошь и комфорт. Мы гордимся тем, что предлагаем высококачественные квартиры и дома, каждое из которых представляет собой сочетание стиля и функциональности.

В "ЖК Атмосфера" доступность сочетается с роскошью, что делает его идеальным местом для дома вашей мечты. Наша приверженность созданию комфортной среды обитания отражена во многих удобствах, включая систему внутренней связи для повышения безопасности.

Семьи с детьми превращают «ЖК Атмосфера» в рай радости. Наша хорошо спроектированная игровая площадка и детская комната обеспечивают комфортную среду для игр, обучения и развития ваших малышей.

Парковка без проблем благодаря специальной парковке, которая обеспечивает безопасное место для вашего автомобиля, не беспокоясь о неудобствах парковки.

Ваша безопасность очень важна для нас. «ЖК Атмосфера» оснащен безопасными устройствами наблюдения и системами видеонаблюдения, что обеспечивает безопасные условия проживания для вас и ваших близких.

Местонахождение новостройки
Мотрит, Узбекистан
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ЖК "Атмосфера"
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Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  