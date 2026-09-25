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Квартиры с видом на горы в Ташкенте, Узбекистан

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Чиланзарский район
2600
Яшнабадский район
1821
Мирзо-Улугбекский район
1807
Юнусабадский район
1248
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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 18/27
Роскошная 3-комнатная квартира (118 кв. м) на 18 этаже в премиальном ЖК NRG U-Tower — идеаль…
$570 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/7
Продаётся своя 3х комнатная квартира в Сергели 5а, 1-я линия в 100 метрах от метро Узгариш 2…
$75 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/16
: 🔥 Горячее предложение в Мирабадском районе! 📍 Куйлюк-3 массив 🏢 Новостройка от Hon …
$62 000
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Агентство
Ruslan Prime Real Estate
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 9/10
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «Royal House». Застройщик: Qurilish Industriya ​Ра…
$120 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Цена по запросу
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Застройщик
Ness Development
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 6/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$185 000
НДС
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Агентство
West End Consulting
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 8/8
Продаем свою квартиру в новостройке, ЖК Богишамол, Юнус Абадский район, напротив САМПИ Корзи…
$135 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 27
🏢 Элитная квартира в ЖК NRG U-Tower 📍 Ориентир: Дружба Народов 🌆 Вид на Tashkent City ✨…
Цена по запросу
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Агентство
Ruslan Prime Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 5/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$105 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 8/9
Продается 4-комнатная квартира площадью 88.79 м², идеально подходит для большой семьи. Кварт…
$95 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 13
▫️ ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА 📍 В жилом комплексе Mirabad Avenue 🏢 Застройщик: Golden House ✨…
Цена по запросу
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Ruslan Prime Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4/5
🏡 Продаётся 4-комнатная квартира в Сергелийский район (Куйлик-5 массив) 📍 Ориентир: Базарчи…
$75 000
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Ruslan Prime Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 4
📣Продается двухкомнатная квартира!!! 📍Мирабадский район Куйлюк массив 1 2/3/4 ориентир Колоб…
Цена по запросу
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Ruslan Prime Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$144 000
НДС
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West End Consulting
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 9/16
ЖК 4U Tashkent — современный бизнес-класс в Мирзо-Улугбекском районе! ул. Сайрам, ориентир: …
$121 000
НДС
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Агентство
West End Consulting
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
Продается новая квартира в жилом комплексе Assalom Sohil с ремонтом, никто не жил. Квартира …
$75 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Ц15 1/3/5 Общая площадь: 40м2 Тип строения:  кирпичный  Планировка: Раздельная Санузел с…
$56 000
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Срочно продаю квартиру на аския базар.Яккасарайской район 1комнатный с евро ремонтом!!!
$86 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9/10
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный и комфортный проект реализуется на земельном …
$60 000
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Частный продавец
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Комната 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Комната 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/4
Мирзо Улугбекиский рн  Массив феруза 1/2/4 Панель  35кв 42000$
$42 000
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Агентство
Nasiba Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
Алмазар 3/2/4.  ВУЗ городок. Мирзо Голиб  Общая площадь: 120м2. Тип строения: кирпич Пла…
$132 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/12
Продаю Евро квартиру в элитном ЖК NRG Mirzo Ulugʻbek | 62м2 - 2 комнат Адрес: Мирзо-Улугб…
$160 000
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Агентство
West End Consulting
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Комната 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Комната 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 10/6
$69 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Алмазар 3/3/4.  ВУЗ городок. Мукбир Общая площадь: 112м2. Тип строения: кирпич Планировк…
$118 900
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
2-х комнатная квартира в 9-ти этажном доме, массив Мавлоно Риезий (завод шампанских вин), с …
$65 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 6/18
Звоните ТОЛЬКО на номер Мы Не посредники и не риелторы! Продаётся СВОЯ Вторичка большая 2…
$152 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 15/26
Продаю свою 2-х комнатную квартиру 54 кв.м. на 15 этаже ЖК бизнес-класса NRG U-Tower с видом…
$149 000
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Этаж 4/5
$107 280
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Застройщик
Ness Development
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/7
Продается Квартира.  Новостройка  район: Яшнабадский   Ориентир: ул. Мавлони Риёзи. Шк…
$120 000
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Типы недвижимости в Ташкенте

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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

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с бассейном
с видом на озеро
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