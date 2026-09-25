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Квартиры в Юнусабадском районе, Ташкент

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1 248 объектов найдено
Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/14
••ЖК «Imperial Club City»••1 ком      вид во двор      есть балкон ▪️Тип: Новостройка…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/9
Продаётся стильная 2-комнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом! Локация: Юнусабадск…
$116 846
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Nora Blond
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 117 м²
Этаж 5/5
Продажа квартира 5-комнатная Юнусабадский район. СРОЧНО ID В0172 ID: В0172 Продажа кварт…
$90 000
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КупиДом
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/14
Продается Новостройка Ж/К IMPERIAL CLUB CITY Комнат-2 Этаж-2 Этажность-14 Общая Плошадь…
$128 227
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
#Продажа Юнусабад 6 Ориентир : Макро #2в3комнатная 2х переделанная в 3х (кухню вынесли н…
$62 423
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
#Продажа Срочно Юнусабад 12 2[3]/2/4 Ориентир: метро Туркистон 50м² Переделанная в 3х ко…
$64 421
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/11
ЖК «Amir Temur» 3/7/11 Ор-р: метро Шахристан напротив Prof med service (Юнусабадский район)…
$154 796
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/14
🏠 Продажа квартиры 📍 Район: Юнусабад 📍 ЖК: Ж/К Imperial Club City 📍 Ориентир: Алайский …
$115 000
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Nora Blond
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/9
Продам однокомнатную квартиру  Ташкент чиланзар квартал 18 1/2/9.требует ремонт а.без торга …
$60 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/4
Продается своя квартира центре Ташкента метро Шахристан Юнусабаде 3/3/4 кирпичный дом 77-сер…
$117 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2
Чистая,,вода проведена , газ
$25
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 11/11
ЖК Икат| Юнусабад-13 Ор-р: 246 школа, улица Районо 2/11/11; площадь: 82м2 с терассой Состоя…
$119 842
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EVRO HOUSE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Новостройка 3/10/10 Застрой."Real House" ЖК «Poytaxt Gavhari» Большой охран.двор ДАРХАН "Б…
$256 661
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 6/6
НОВОСТРОЙКА! 2/6/9 Компл. BI Sado Comfort ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) О…
$95 000
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Megarieltor
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Юнусабад7 2/3/4 2комнатная 3 этаж из 4 Французская планировка Общая площадь 58 м2 Среднечи…
$65 919
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/15
ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира в ЖК «Assalom Jomiy». Застройщик: компания Golden House …
$54 000
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Eugene Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира на Ц-4 (массив Кашгар). ​Район: Юнусабадский Ориентир: …
$105 000
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Eugene Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/14
🏠 Продажа квартиры 📍 ЖК: Imperial Club City ✔️ Комнат: 2 ✔️ Этаж: 4 ✔️ Этажность: 14…
$118 000
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Юнусабад15 квартал 2комнатная 2/1/4 2хона, 1-қават, 4 қаватли уй Хоналар алохида Майдони 50…
$70 913
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 10/10
Новостройка 4/10/10 Застрой."Real House" ЖК «Poytaxt Gavhari» Большой охран.двор ДАРХАН "Б…
$256 661
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 13/16
#Продажа #2 комнатная #Новостройка Хон сарой ЖК Okean Ор-р: Юнусабад-16 квартал. Рестор…
$78 903
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 5/10
ПРОДАЕТСЯ 3 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК "Казахстан" Юнусабадский район, Ц6 Ориентир: Алайский р…
$99 878
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West End Consulting
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 7/11
ЖК NOVDAR| Erus Empire Юнусабад-17 квартал Ор-р: Архитектурно-строительный университет 3/7…
$109 855
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EVRO HOUSE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
#Продажа Юнус Абад 13 3в4/1/4 Площадь: 68м2 Комнаты раздельные Балкон 1.5 *6 Новый капи…
$106 869
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 29 м²
Этаж 11/14
🏠 Продажа квартиры 📍 Район: Юнусабад 📍 ЖК: Imperial Club City 📍 Ориентир: Алайский рыно…
$70 000
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Nora Blond
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Юнусабад 15 квартал Хавас маркет , конечка автобусов 1на комнатная (переделана в 2х) 2й э…
$60 764
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/2
#Мирабад #Новостройка #Саракулька - Ор-р школа № 175 - 2/1/2 коттедж 72м2 - Кирпич - ко…
$78 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 6/14
Продается Новостройка Ж/К Imperial Club City Комнат-3 Этаж-6 Этажность-14 Площадь-71м2 +…
$1 957
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 12/14
Продаётся 2-комнатная квартира с уже выстроенным арендным потоком. Финансы: Доход от аренды…
$180 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 8/9
ЖК Wiston 3/8/9 Юнусабадский район ул. Кары Ниязи Общая площадь : 75,09 м2 Современная кв…
$198 761
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CENTRAL REALTY
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Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Квартиры в Юнусабадском районе — это сочетание комфорта, природы и удобства городской жизни. Район славится своей зелёной средой, развитой инфраструктурой и спокойной атмосферой. Здесь легко найти всё, что нужно для жизни: школы, детские сады, торговые центры, поликлиники и удобный транспорт, включая станции метро.

Если вы планируете купить квартиру в Юнусабаде, вы выбираете район с высокой ликвидностью — жильё здесь всегда востребовано и стабильно растёт в цене. Это делает покупку не только комфортным решением для жизни, но и выгодной инвестицией на будущее.

В каталоге представлены:

  • 1-2-3-комнатные квартиры на вторичном рынке и в новостройках;
  • жильё с ремонтом, без отделки или в состоянии «заезжай и живи»;
  • предложения от собственников и проверенных агентств.

Юнусабад подойдёт:

  • молодым семьям, ищущим безопасный и удобный район;
  • инвесторам, планирующим сдавать жильё в аренду;
  • тем, кто хочет жить ближе к центру, но не в суете мегаполиса.

Часто задаваемые вопросы о квартирах в Юнусабадском районе

Какие цены на жилье в Юнусабаде?

Цены стартуют от $50,000, в зависимости от метража и состояния.

Почему район популярен?

Хорошая экология, школы, парки, безопасные дворы.

Есть ли новостройки?

Да, район активно застраивается современными ЖК.

Можно ли купить квартиру в ипотеку?

Да, большинство продавцов и застройщиков предлагают ипотеку.

Какие варианты планировок наиболее популярны?

1–3-комнатные квартиры, с балконами, кухней-гостиной и отдельными санузлами.