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Квартиры в Шайхантахурский район, Узбекистан

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484 объекта найдено
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/7
Представляю Вам двухкомнатную квартиру на 1-этаже 8-Этажного дома(кирпичный) в Элитном …
1,53 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 6/9
Продается двух комнатная квартира в районе Ц15, массив Джангох. В квартире выполнен средни…
1,16 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/8
#1321 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
379,29 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 9/9
#1318 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
893,16 млн сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 1/4
Уникальная квартира с авторским дизайнерским ремонтом в престижном районе
3,85 млрд сум
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается дом возле Мечет МИНОР Участок 3 соток 5 комнаты 3 спальне 2 зал подвале 2 комна…
1,59 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Дружба народов Шайхонтохур туман 3  комнаты 7 этаж 9 этажа 72 m² Французский план 1…
1,50 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
Дружба народов Шайхонтохур туман 3  комнаты 7 этаж 9 этажа 72 m² Французский план 1…
1,50 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
#Shayxontoxur #G‘uncha #4-Hona #2-Qavat #4/3/4 Manzil:G‘uncha Kinoteatri,Detskiy balnitsani…
1,16 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
#Шайхантахур #Высокопотолочка #Урда #4ком 4/4/4 Ориентир:Урда,Траст Банк Ремонт:Без Ремонта…
1,71 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/7
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого…
2,68 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 7/7
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого…
2,81 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/10
#1224 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
550,58 млн сум
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
Спец план !!! Халклар Дустлиги метро Бунедкор, рядом с Ассоциацией Банков, улица Караташ,…
2,69 млрд сум
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 3/5
Спец план !!! Халклар Дустлиги метро Бунедкор, рядом с Ассоциацией Банков, улица Караташ,…
2,69 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Предлагаю к вашему вниманию рассмотреть объект который находится на Яккасарайском районе на…
1,08 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 123 м²
Этаж 3/11
Продается 3-комнатная квартира в новом жилом комплексе. Расположенный в удобном и престижно…
1,41 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
#терасса #ташкентсити #квартира Продаётся квартира с террасой в "Tashkent city Harden" Перв…
2,35 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 6/9
Шайхонтохур район Ориентир 1 гор больница. 2 комнатная 6 этаж 9 этажный дом Общая площад…
770,81 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
#Себзар Ипотека:нет 2/5/5 Ор:#школа146 Ремонт:средний Общ.пл: 56 м² Тип.стр:панельный План:…
783,04 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/4
#Алм #Медгородок ипотека: нет 3/3/4 Ор:#Арабский школа Рем:Евроремонт Общ.пл:71 кв.м Тип.…
1,00 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
#Алмазарский район ипатека-есть 2в3/2/4 Ор:#АлмазарСити Рем: евроремонт Общ.пл: 52 м² Тип.с…
844,22 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
#Каракамыш24 Ипотека:нет 1-2/3/4 Ор:#РОВД Ремонт:Средний Общ.пл: 40 м² Тип.стр:Панельный Пл…
575,05 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 6/9
& каракамыш 2/5 3/6/9 Ориентир:А'ло ту́йхона Состояние:Евроремонт Раздельная планировка Сану…
856,45 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
#Шайх #ИбнСина-1 2/2/5 Ор:#СтройМарт Рем: средний Общ.пл: 57 кв. м. Тип.стр: керамзит Пла…
734,10 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/9
#Шайхантахур 3/5/9 Ор: #метро тинчлик Рем: евроремонт Общ.пл:71 кв.м Тип.стр: пане…
1,13 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 92 м²
Этаж 2/4
#чорсу гулобод 4/2/4 Ориентир: #версаль ресторан Ремонт: средний Общая  площадь 92м² П…
1,15 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 9/9
#Шайх #Лабзак 3/9/9 Ор:#ПаркЛокоматив Рем: средний Общ.пл: 72 кв.м Тип.стр: панельный…
991,04 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
#Алм #Каракамыш24 3/3/4 Ор:#ТансикБозор Рем: Средний Общ. пл: 70кв.м Тип стр: Кирпичный …
868,69 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
#Каракамыш14 Ипотека:нет 3/2/4 Ор:#Барака маркет Ремонт: Евроремонт Общ.пл: 72 м Тип.стр:пан…
929,86 млн сум

Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная