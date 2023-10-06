Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкент
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры в Ташкенте, Узбекистан

пентхаусы
6
многоуровневые квартиры
46
квартиры-студии
14
однокомнатные
751
двухкомнатные
721
трехкомнатные
161
четырехкомнатные
15
Квартира В архив
Очистить
3 355 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
#760 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
855,40 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 6/9
#751 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
769,86 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
#752 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,01 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
#755 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
867,62 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 8/9
#743  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 5/7
#726 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,96 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 6/7
#727 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,69 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 7/8
Продаётся новая квартира в новостройке ЖК Гарденс 2-7-8 70 кв. метров , с мебелью и техни…
3,30 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 9/12
ЖК PARKFUD С ПАРКОВКОЙ Комнат: 2 Этаж: 9, блок В Этажность: 12 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 62кв.м.+17.…
1,53 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/10
Продаётся Квартира в Новостройке ЖК Казахстан #Город - Ташкент #Район - Юнусабад #Ориентир -…
2,32 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 7/10
Продается новая квартира , квартира Дархан авеню студийного типа , 2-7-10 57 кв. метров с …
1,53 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
#735  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 1/9
#734 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,87 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 1/9
#732 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,81 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
#731 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,21 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/9
#730 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,05 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/4
#729  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,14 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
#756  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
497,35 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
#754  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
439,92 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
#742  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
525,46 млн сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/5
#741  Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
466,80 млн сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/8
"TASHKENT CITY" 2/3/8 ЖК: Gardens Residence Общая площадь 47м2   Состояние: Евро…
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/7
ПРОДАЕТСЯ 3/6/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent City (Шайхантахурский район) …
3,48 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 3/7
ПРОДАЕТСЯ 4/3/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent City (Шайхантахурский район) …
6,72 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 4/8
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard   Комнат-2 Эт…
4,03 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 6/8
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard   Комнат-2 Эт…
2,93 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 6/7
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard   Комнат-2 Эт…
2,69 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/8
НОВОСТРОЙКА 3/4/8 ЖК Gardens Residence Tashkent City (Шайхантахурский район)   …
4,28 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 7/7
ПРОДАЕТСЯ 2/7/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent city (Шайхантахурский район) …
2,32 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4/6
ПРОДАЕТСЯ 2/4/6 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent city (Шайхантахурский район) …
2,26 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная