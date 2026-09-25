Мирзо-Улугбекский район уже много лет считается одним из самых удобных и благополучных для жизни в Ташкенте. Здесь гармонично сочетаются деловая активность, развитая инфраструктура и спокойные жилые кварталы. Для тех, кто ищет квартиру в Ташкенте, этот район — один из самых сбалансированных по соотношению комфорта, локации и качества жилья.

Почему выбирают Мирзо-Улугбекский район

Во-первых, район удачно расположен: от центра Ташкента до него можно добраться за 10-15 минут, а при этом здесь нет суеты и пробок, характерных для деловых кварталов.

Во-вторых, Мирзо-Улугбекский район известен своими зелёными улицами, парками и развитой инфраструктурой — от школ и университетов до крупных торговых центров.

Многие называют его «золотой серединой» между престижем центра и комфортом окраины. Здесь можно найти всё: и новые жилые комплексы бизнес-класса, и уютные квартиры в старых домах с большими дворами и деревьями.

Рынок квартир: от новостроек до вторички

Предложений в районе достаточно, и подобрать жильё можно под разные задачи — от инвестиций до семейного переезда:

1-комнатные — от $55 000-65 000, часто с отделкой и готовыми коммуникациями;

2-комнатные квартиры в Мирзо-Улугбекском районе — от $75 000-100 000;

3-комнатные и более — от $110 000-150 000 и выше, особенно если речь о новых комплексах.

Кому подойдёт жизнь здесь

Этот район выбирают те, кто ценит тихий, обустроенный быт, но при этом хочет оставаться вблизи деловой активности столицы.

Семьи с детьми — за счёт школ, садов и зелёных дворов.

Бизнесмены и специалисты — благодаря близости к центру и хорошему трафику.

Инвесторы — из-за стабильного роста цен на недвижимость в последние годы.

Инвестиционная привлекательность

Рынок квартир в Мирзо-Улугбекском районе стабильно растёт. Средняя цена квадратного метра за последние два года увеличилась на 10-15%, особенно в новых жилых комплексах.

Причины просты: ограниченность свободных участков, высокий спрос и устойчивый интерес со стороны иностранных покупателей. Многие эксперты отмечают, что квартиры в этом районе — одни из самых ликвидных в Ташкенте. Их легко сдавать в аренду: поблизости расположены университеты, бизнес-центры, посольства и крупные компании.

Квартиры в Мирзо-Улугбекском районе — это выбор в пользу стабильности, удобства и качества жизни.

Район уже сегодня задаёт планку того, каким должен быть современный городской стандарт. Для покупателей и инвесторов — это надёжное вложение в будущее, а для семей — спокойное и комфортное место для жизни.