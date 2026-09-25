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Квартиры в Алмазарском районе, Ташкент

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170 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/12
НОВОСТРОЙКА Адрес: Алмазарский район, ЖК «НРГ Жомий Бизнес» Ориентир: Рынок «Жомий» Количе…
$129 229
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Nora Blond
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 8/9
Продаётся 5-комнатная квартира в новостройке Olmazor City Просторная 5-комнатная квартира…
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 9/12
НОВОСТРОЙКА ЖК NRG Jomiy 2/9/12 Адрес: Алмазарский район , Северный Алмазар , ул. Уста Шир…
$69 000
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CENTRAL REALTY
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Торопитесь! Осталось считанное число квартир ! Финиш продаж в готовом одноподьездном доме в…
$62 160
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
ПРОДАЕТСЯ 4/1/4 НОВОСТРОЙКА на: Нурафшан Алмазарский район Ор.р: ТЦ Rivera Комната : 4 Э…
$140 000
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
🏠 Продаётся 2-комнатная квартира на Каракамыш 1/2 Продаётся 2-комнатная квартира в 5-м до…
$67 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 3/5
Продается 3/3/5 Алмазарский район Орентир Беруний Рядом школа детский сад
$92 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира площадью 140 м² в центре города. Большая площадь позволяет комфортно ор…
$165 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 9/11
Жк Navastroyka Qorasaroy Ориентир: Olmazor city V dole doroge 3/9/11 2 sanuzel 3 балкон avt…
$130 087
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CENTRAL REALTY
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 8/11
Продаётся квартира Ж.К ривера Алмазарский район Ориентир Себзар, ривера Молл Ганга Комн…
$135 000
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Продажа Квартиры Себзор Галерейка 2х комнатная квартира 4 этаж 4 этажка Общая площадь …
$60 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 7/9
9 qavatli uyning 7-qavatida joylashgan 3 xonali ajoyib honadon sotaman. Umumiy maydoni 72 kv…
$119 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/17
Продажа квартиры Район: Алмазар ЖК: Park City Almazar Комнат: 3 Этаж: 3 Этажность: 17…
$125 000
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
Карасарай 1 этаж высоко потолочный 2/1/2 Срочно продаётся 2х комнатная квартира! Уютная и св…
$38 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 4/12
12 qavatli g'ishtli do'm, 4- etaj, 66 kv, 2 xona, karopka xolatda. Locatsya Sag'bon G'alaba …
$72 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 6/14
$178 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3/2/5 Cambridge Residence Murad Building Ориентир : Северный Алмазар Комнат 3…
$219 542
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CENTRAL REALTY
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 6/8
Олмазор . Сагбон -30 Bauram 6 - этаж 80 квадрат . 3- хона
$98 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 5/5
Продаётся квартира на Кракамыше 1*2\5\5  Общая площадь 42 м2 Балкон 2х6  Тел 90 …
$42 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 5/12
Квартира в жилом комплексе «Анор» — современная новостройка с удобным расположением. Простор…
$135 000
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DLF Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 3/3/9 на: Себзор Алмазарский район Ор.р: Ат-Тирмизи мечет Комната:3 Этаж: 3 Этаж…
$109 419
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CENTRAL REALTY
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/4
🏠 Продаётся просторная 5–6-комнатная квартира в Алмазарском районе Квартира общей площадь…
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/10
#Шайхантахур #Новостройка #Себзар - Ор-р Школа 22 - 2/3/10 72м2 - Монолит/Раздельные -…
$105 000
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Baht Residence
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Продаётся 3-комнатная квартира в Каракамыш 1/2 Продаётся 3-комнатная квартира площадью 75…
$102 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 2/7
🏡 Продаётся 3-комнатная квартира в Алмазарском районе 📍 Алмазарский район, массив Каланова,…
$87 000
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Частный продавец
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Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 252 м²
Этаж 7/8
7-8 этаж, Дуплекс 252 кв.м. Коробка Кирпичный Высота потолка 3 м. ЖК Корасарой, Bauram Ориен…
$176 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Квартира расположена в районе Каракамыш, ориентир — 2/5 Мухбир. Объект находится на 1-м эта…
$185 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/12
Квартира БИЗНЕС-КЛАССА в НОВОСТРОЙКЕ NRG Jomiy 69.5 кв.м. 3-этаж. Ремонт- предчистовая отде…
$92 300
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 9/15
Продается 2/9/15 Новостройка Жк Сентрал парк ситу Алмазарский район Ориентир: ЖК Cambridge …
$110 000
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CENTRAL REALTY
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 4/5
🏠 Продаётся 4-комнатная квартира на Каракамыше 2/4 Квартира расположена в тихом спальном …
$78 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная