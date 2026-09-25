Если раньше район Сергели ассоциировался у ташкентцев с окраиной и промзонами, то теперь всё иначе. За последние годы он пережил настоящую трансформацию: новые жилые комплексы, благоустроенные улицы, школы, детские сады, торговые центры — всё это меняет его облик и отношение к нему.

Сегодня Сергелийский район Ташкента становится одним из самых быстрорастущих направлений на рынке недвижимости.

Почему растёт интерес к квартирам в Сергелийском районе

Главная причина проста — соотношение цены и комфорта. Пока в центре Ташкента стоимость квадратного метра достигает $1500-2000, здесь можно найти современное жильё от $800-1000 за кв.м.

Речь идёт не о старых домах, а о новых жилых комплексах с продуманными дворами, детскими площадками и подземными парковками.

Кроме того, власти активно инвестируют в развитие района. В Сергели уже построено несколько станций метро, появились новые дороги и развязки. Добраться до центра города теперь можно за 20-25 минут. Для многих семей это стало решающим аргументом в пользу покупки квартиры именно здесь.

Какие квартиры предлагает рынок

Предложения довольно разнообразны:

1-комнатные квартиры площадью 35-45 м² — от $35 000-45 000;

2-комнатные — от $50 000-65 000;

3-комнатные и больше — от $70 000 и выше, в зависимости от застройщика и класса жилья.

Особой популярностью пользуются комплексы от местных девелоперов, где жильё сдается с чистовой отделкой и даже встроенной техникой. Это удобно для тех, кто хочет въехать сразу без ремонта.

Как выбрать квартиру в Сергели

Изучите планы района. Посмотрите, где уже построено метро, а где пока в проекте. Это напрямую влияет на ликвидность. Проверьте застройщика. Лучше выбирать компании с завершёнными проектами и хорошими отзывами. Смотрите на этажность и вид из окон. Новые дома часто строят близко друг к другу — заранее уточните план застройки. Учтите транспорт. Если у вас нет машины, выбирайте комплекс рядом со станцией метро или крупной магистралью. Оцените перспективу. Даже если сейчас рядом пустырь, через год-два там может появиться школа или торговый центр.

Квартиры в Сергелийском районе сегодня — это не компромисс между ценой и качеством, а реальная возможность жить в современном и динамично развивающемся районе.

С каждым годом здесь становится больше удобств, зелени и рабочих мест. И если раньше Сергели был «на окраине», то теперь он — часть нового, растущего Ташкента.