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Квартиры в Сергелийском районе, Ташкент

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560 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Продажа квартира 3-комнатная Сергелийский район. ID R000118 ID: R000118 Продажа квартира…
$62 000
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Этаж 7/9
ID: V00222 Продажа квартира 4-комнатная Общая площадь: 94 м² Этаж: 7 из 9 Тип здания: па…
$95 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 16/16
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0165 ID: В0165 Общая площадь: 55 м² …
$55 000
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 1/5
#Продажа Янгихаёт район Массив Спутник-18 5-этажный дом (бетон) 1-этаж (торец) 3-комнаты …
$108 866
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 6/12
Продажа квартира 2-комнатная Сергелийский район. ID В0170 ID: В0170 Продажа квартира 2-к…
$53 000
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Квартира 4 комнаты в Кухна Кумарык, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Кухна Кумарык, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 105 м²
Этаж 7/9
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА Продаётся квартира, изначально 4-комнатная, передел…
$98 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Этаж 1/9
9 этажли домнинг 1 этажида 6 хонали хонадон янги домда сотаман. Умумий майдони - 270кв.м..…
$159 435
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 3/9
$82 389
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/8
$61 488
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 8/8
$75 833
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/9
$76 289
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/10
Продаётся 2-комнатная квартира в Сергели-5 Уютная 2-комнатная квартира с хорошим ремонтом…
$61 500
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/9
1/1/9 Сергели 5 Метро узгариш 45 кВ м 45000$
$44 731
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Агентство
Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 3/8
$71 864
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 4/10
Продаётся квартира в новостройке с Авторским ремонтом в центре города Ж/К Мухташам ориентир …
$245 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 8/8
Квартира в строящемся жилом комплексе в Уртачирчикском районе Предлагается квартира в стр…
$18 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Продажа квартира 1-комнатная Сергелийский район. ID 30089 ID: 30089 Продажа квартира 1-к…
$46 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/12
Сергелийский район Хонобод Авеню Новостройка 2/8/12 Площадь: 52 м2 Мебель техника Евро ремонт
$52 000
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CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
$79 037
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 43 м²
Этаж 2/3
Продажа квартира 3-комнатная дуплекс Сергелийский район. ID R0031 ID: R0031 Продажа квар…
$80 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/8
$95 054
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DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 9/9
$91 892
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DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 2/9
Продажа квартира 4-комнатная Сергелийский район. ID 30009 ID: 30009 Продажа квартира 4-к…
$98 000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 4/6
3/4/6 Сергели 5-й массив ! Метро Узгариш! Метро Сергели! 94 м.кВ Дом с лифтом ! Цена - 120…
$109 855
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 7/9
Продаётся квартира в Сергели-4 — 42 м², свежий ремонт Квартира площадью 42 м² со свежим р…
$42 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/8
$53 101
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DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 9/9
$75 884
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DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 9/9
$82 855
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
$74 103
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
$91 540
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная

Если раньше район Сергели ассоциировался у ташкентцев с окраиной и промзонами, то теперь всё иначе. За последние годы он пережил настоящую трансформацию: новые жилые комплексы, благоустроенные улицы, школы, детские сады, торговые центры — всё это меняет его облик и отношение к нему.

Сегодня Сергелийский район Ташкента становится одним из самых быстрорастущих направлений на рынке недвижимости.

Почему растёт интерес к квартирам в Сергелийском районе

Главная причина проста — соотношение цены и комфорта. Пока в центре Ташкента стоимость квадратного метра достигает $1500-2000, здесь можно найти современное жильё от $800-1000 за кв.м.

Речь идёт не о старых домах, а о новых жилых комплексах с продуманными дворами, детскими площадками и подземными парковками.

Кроме того, власти активно инвестируют в развитие района. В Сергели уже построено несколько станций метро, появились новые дороги и развязки. Добраться до центра города теперь можно за 20-25 минут. Для многих семей это стало решающим аргументом в пользу покупки квартиры именно здесь.

Какие квартиры предлагает рынок

Предложения довольно разнообразны:

  • 1-комнатные квартиры площадью 35-45 м² — от $35 000-45 000;
  • 2-комнатные — от $50 000-65 000;
  • 3-комнатные и больше — от $70 000 и выше, в зависимости от застройщика и класса жилья.

Особой популярностью пользуются комплексы от местных девелоперов, где жильё сдается с чистовой отделкой и даже встроенной техникой. Это удобно для тех, кто хочет въехать сразу без ремонта.

Как выбрать квартиру в Сергели

  1. Изучите планы района. Посмотрите, где уже построено метро, а где пока в проекте. Это напрямую влияет на ликвидность.
  2. Проверьте застройщика. Лучше выбирать компании с завершёнными проектами и хорошими отзывами.
  3. Смотрите на этажность и вид из окон. Новые дома часто строят близко друг к другу — заранее уточните план застройки.
  4. Учтите транспорт. Если у вас нет машины, выбирайте комплекс рядом со станцией метро или крупной магистралью.
  5. Оцените перспективу. Даже если сейчас рядом пустырь, через год-два там может появиться школа или торговый центр.

Квартиры в Сергелийском районе сегодня — это не компромисс между ценой и качеством, а реальная возможность жить в современном и динамично развивающемся районе.

С каждым годом здесь становится больше удобств, зелени и рабочих мест. И если раньше Сергели был «на окраине», то теперь он — часть нового, растущего Ташкента.