Последние несколько лет Яшнабадский район будто переживает второе рождение. На месте старых кварталов появляются современные жилые комплексы, дороги становятся шире, а вокруг — всё больше магазинов, школ и зелёных зон. Район уверенно превращается из тихой окраины в полноценный и самодостаточный центр жизни.

Если говорить прямо, сегодня купить квартиру в Яшнабадском районе — значит вложиться не только в квадратные метры, но и в будущее, потому что этот район развивается быстрее многих других частей Ташкента.

Чем привлекает Яшнабад

Главный плюс — удобное расположение. Отсюда легко добраться до центра: дорога занимает 10-15 минут, если без пробок. При этом район остаётся спокойным, без лишней суеты и плотной застройки.

Инфраструктура растёт буквально на глазах: новые детские сады, школы, торговые центры, аптеки, фитнес-клубы. На улицах чисто и просторно, а в выходные здесь можно спокойно гулять с детьми или встречаться с друзьями в кафе у дома.

Многие местные жители отмечают, что Яшнабад — это «район на подъёме»: ещё недавно цены здесь были умеренными, а теперь спрос заметно вырос. И это вполне объяснимо.

Что происходит на рынке недвижимости

Рынок здесь разнообразный: есть и современные комплексы, и добротная вторичка. В среднем квадратный метр в новых домах стоит от $900 до $1500, в зависимости от застройщика, отделки и расположения.

На вторичном рынке — чуть дешевле, около $700-900 за метр, но многое зависит от состояния квартиры и близости к метро.

Примерные цены сейчас выглядят так:

1-комнатные квартиры в Яшнабаде — от $50 000-60 000, чаще всего уже с ремонтом;

2-комнатные — $70 000–90 000, популярный вариант у молодых семей;

3-комнатные и больше — от $100 000, особенно если дом новый и расположен ближе к деловым улицам.

Для кого подходит Яшнабадский район

Район разноплановый, и каждый может найти здесь своё.

Семейные пары выбирают его за тишину, зелёные дворы и близость школ.

Молодые специалисты — за хорошую транспортную развязку и возможность добираться на работу без пробок.

Инвесторы — за стабильный рост цен и высокий спрос на аренду.

Особенно активно квартиры в Яшнабаде покупают под сдачу: рядом много офисов, технопарков, учебных заведений, и арендаторы находятся быстро.

Перспективы и инвестиционная ценность

По статистике, за последние два-три года стоимость квадратного метра в районе выросла примерно на 20–25%. Это закономерно: свободных участков становится меньше, застройка плотнеет, а интерес покупателей не снижается.

Квартиры в Яшнабадском районе сегодня — это сочетание современного темпа, уюта и продуманной инфраструктуры. Здесь комфортно жить, удобно работать и выгодно инвестировать.

Если раньше Яшнабад воспринимался как «спальный уголок», то теперь это динамичный, уверенный район, который задаёт новые стандарты городской жизни.