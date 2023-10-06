Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
172
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
96
Жилая
Квартира в Узбекистане
4357
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
143
Коттедж
Земельные участки в Узбекистане
9
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
124
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
18
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
1
Долгосрочная аренда в Узбекистане
1144
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Яшнабадский район
Жилая
Квартиры
Квартиры в Яшнабадский район, Узбекистан
пентхаусы
1
многоуровневые квартиры
6
квартиры-студии
1
однокомнатные
101
двухкомнатные
104
трехкомнатные
9
четырехкомнатные
2
Квартира
Очистить
989 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
32 м²
4/4
#756 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
497,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
37 м²
3/5
#741 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
466,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
70 м²
3/4
🏠🏠🏠🏠🏠 ТАРАС Шевченко 3/3/4 (94 школа; ул.Нукусская) Высокопотолочный дом Пл…
1,80 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
95 м²
1/9
#744 Купить квартиры в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
10,20 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
125 м²
3/4
#736 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1
1
30 м²
1/2
Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) не…
427,70 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
40 м²
5/5
#713 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
537,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
4/9
ЖК Ассалом Сохил 2 ком Продаю 4 этаж Улица Фаргона Узбум 2/4/9 Новостройка Голден Хоус Цен…
843,18 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
5/5
703 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный в…
794,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
55 м²
1/2
684 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshk…
501,02 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
3
1
75 м²
1/9
Яшнабадский район ул-ца Махтумкули ЖК New Live Стоимость за 1кв.м : 1 100 у.е 1 этаж пр…
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
70 м²
4/4
3917. Купить квартиру 2/4/4. Дустлик 4. Новостройка Срочно! Быстрая продажа! Купить квар…
794,30 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
86 м²
2/10
НОВОСТРОЙКА 3/2/10 Махтумкули "NEW LIFE" Дорога парк Ашхабад Площадь: кирпич 8…
1,59 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
60 м²
2/5
659,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
5
1
110 м²
4/5
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
78 м²
1/5
1,00 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
73 м²
6/9
953,16 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
47 м²
4/4
598,78 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
1
92 м²
2/4
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
1
100 м²
2/5
965,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
44 м²
1/2
#622 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
696,54 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
70 м²
4/4
873,73 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
72 м²
9/9
855,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
1
100 м²
6/9
934,83 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
40 м²
1/4
#619 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
491,24 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
1
68 м²
1/4
904,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
45 м²
2/4
#612 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
659,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
46 м²
7/7
#613 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
708,76 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
32 м²
4/9
#8769 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
537,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
38 м²
2/9
#8755 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tos…
501,02 млн сум
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
Параметры недвижимости в Яшнабадский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL