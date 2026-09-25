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Квартиры в Яшнабадском районе, Ташкент

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1 821 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 4/7
4/4/7 Парк Ашхабад!Ул.Махтумкули Кирпичный дом , комнаты раздельные! Балкон 4м на 1,30м. Пло…
$156 793
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 9/9
Продажа квартира 2-комнатная Яшнабадский район. ID L00009 ID: L00009 Продажа квартира 2-…
$66 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/9
Новостройка 2/3/9 45м² Яшнабадский район ЖК NRG BI SADO ориентир Тапоич Мост Комнат: 2 Эт…
$115 204
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Nora Blond
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BPNBPN
Квартира в Ташкент, Узбекистан
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 9/5
НОВОСТРОЙКА 2/9/9 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Обща…
$67 000
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EVRO HOUSE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 6/9
Квартира 3ком/6/9 75 кв. парк Эльбек Авторский ремонт Локация: парк Эльбек м.Ташкент 3 к…
$165 000
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 111 м²
Этаж 3/7
НОВОСТРОЙКА! 4/3/7 На улице Махтумкули Яшнабадский РАЙОН ОБЩАЯ Площадь: 111м2 Состояние: Ев…
$254 664
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Агентство
EVRO HOUSE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/14
Квартира 3ком/7/14 66 кв. ЖК Infinity авторский ремонт Локация: ЖК Infinity, парк Эльбек,…
$280 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
3/1/3 Сергели! Метро Узгариш!или Чаштепа! 76 -мактаб рупарасида! Трёхкомнатная квартира на…
$52 431
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
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Агентство
EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
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Megarieltor
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 10/12
НОВОСТРОЙКА 1/10/12 Яшнабадский РАЙОН) Комплекс Assalom sohil Застрой: Golden House Общая …
$59 921
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EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) ОБЩА…
$104 861
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Агентство
EVRO HOUSE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 6/9
СВОЯ НОВОСТРОЙКА! 2/6/9 Компл. BI Sado Comfort ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) О…
$94 875
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EVRO HOUSE
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 48 м²
Этаж 3/9
НОВОСТРОЙКА! 2/3/9 Компл. BI Sado Business ор-р: Корзинка авиатор (Яшнабадский район) …
$105 000
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Агентство
Megarieltor
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира в ЖК «Assalom Sohil». ​Застройщик: компания Golden House …
$55 000
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Агентство
Eugene Real Estate
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
ЯШНАБАДСКИЙ район Улица Мумтоз 1/2/2 Кирпичный дом Балкон 2х6 Площадь 44 Состояние тре…
$59 500
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 67 м²
Этаж 4/4
Продажа квартиры в яшнаобадском районе 3 переделана в 4 балкон 2 на 6 за более подробной инф…
$70 500
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Агентство
Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 8/15
$103 667
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 11/16
$99 343
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/7
Продаётся квартира 4х евро квартира Новза Golden House 20В дом 2 этаж Панорамны окны. Евро…
$600 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/12
$101 190
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 12/16
$98 036
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Квартира от собственника,  2-х переделана в 3-х , 55 кв.м. Требует ремонт. Из плюсов: стоят …
$61 000
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 13/12
$63 220
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 13/16
$94 333
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 110 м²
Этаж 1/9
Продаётся просторная двухуровневая квартира в ЖК «Ассалом Сохил», 2-я линия от собственника.…
$142 000
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Агентство
Vector Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 10/15
$104 477
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Застройщик
DREAMLAND DEVELOPMENT
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 12/16
Новостройка ЖК O'z Makon от Golden House Мирабадский район ул. Фергана Йули, ор-р Уз…
$124 000
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/9
Продаётся 1х комнатная квартира ул.Махтумкули ЖК Green Park с обстановками
$67 000
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Агентство
Vector Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/55
- Ор-р Узбум - 3/4/9 55м2 - Кирпич - комнаты смежно-раздельные - Балкон - есть не торец …
Цена по запросу
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Агентство
Baht Residence
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Параметры недвижимости в Яшнабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная

Последние несколько лет Яшнабадский район будто переживает второе рождение. На месте старых кварталов появляются современные жилые комплексы, дороги становятся шире, а вокруг — всё больше магазинов, школ и зелёных зон. Район уверенно превращается из тихой окраины в полноценный и самодостаточный центр жизни.

Если говорить прямо, сегодня купить квартиру в Яшнабадском районе — значит вложиться не только в квадратные метры, но и в будущее, потому что этот район развивается быстрее многих других частей Ташкента.

Чем привлекает Яшнабад

Главный плюс — удобное расположение. Отсюда легко добраться до центра: дорога занимает 10-15 минут, если без пробок. При этом район остаётся спокойным, без лишней суеты и плотной застройки.

Инфраструктура растёт буквально на глазах: новые детские сады, школы, торговые центры, аптеки, фитнес-клубы. На улицах чисто и просторно, а в выходные здесь можно спокойно гулять с детьми или встречаться с друзьями в кафе у дома.

Многие местные жители отмечают, что Яшнабад — это «район на подъёме»: ещё недавно цены здесь были умеренными, а теперь спрос заметно вырос. И это вполне объяснимо.

Что происходит на рынке недвижимости

Рынок здесь разнообразный: есть и современные комплексы, и добротная вторичка. В среднем квадратный метр в новых домах стоит от $900 до $1500, в зависимости от застройщика, отделки и расположения.

На вторичном рынке — чуть дешевле, около $700-900 за метр, но многое зависит от состояния квартиры и близости к метро.

Примерные цены сейчас выглядят так:

  • 1-комнатные квартиры в Яшнабаде — от $50 000-60 000, чаще всего уже с ремонтом;
  • 2-комнатные — $70 000–90 000, популярный вариант у молодых семей;
  • 3-комнатные и больше — от $100 000, особенно если дом новый и расположен ближе к деловым улицам.

Для кого подходит Яшнабадский район

Район разноплановый, и каждый может найти здесь своё.

  • Семейные пары выбирают его за тишину, зелёные дворы и близость школ.
  • Молодые специалисты — за хорошую транспортную развязку и возможность добираться на работу без пробок.
  • Инвесторы — за стабильный рост цен и высокий спрос на аренду.

Особенно активно квартиры в Яшнабаде покупают под сдачу: рядом много офисов, технопарков, учебных заведений, и арендаторы находятся быстро.

Перспективы и инвестиционная ценность

По статистике, за последние два-три года стоимость квадратного метра в районе выросла примерно на 20–25%. Это закономерно: свободных участков становится меньше, застройка плотнеет, а интерес покупателей не снижается.

Квартиры в Яшнабадском районе сегодня — это сочетание современного темпа, уюта и продуманной инфраструктуры. Здесь комфортно жить, удобно работать и выгодно инвестировать.

Если раньше Яшнабад воспринимался как «спальный уголок», то теперь это динамичный, уверенный район, который задаёт новые стандарты городской жизни.

Часто задаваемые вопросы о квартирах в Яшнабадском районе

Будет ли расти цена на квартиры на Паркентской после завершения всех строек?

Паркентская уже сформировалась как премиальный субрынок. Резкого скачка «иксов» ждать не стоит, но стабильный рост на 10-12% в год сохранится за счет развития ритейла и сферы услуг. Это надежная локация для сохранения капитала.

Есть ли проблемы с подачей воды или электричества в этом районе?

Яшнабад — старый промышленный район с изношенными сетями в некоторых частях (особенно массив Панельный). В новых жилых комплексах эти проблемы решены установкой насосов и современных ГРЩ, но при покупке вторичного жилья проверку состояния щитовых в подъезде стоит сделать обязательной частью осмотра.

Стоит ли инвестировать в новостройки на окраине района ближе к Рохату?

Это игра «вдолгую». Сейчас там активно формируется инфраструктура. Если ваша цель — перепродажа через 3-5 лет, когда вокруг вырастут новые кварталы и торговые центры, то это перспективное направление с самым низким входным билетом.