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Квартиры с видом на море в Ташкенте, Узбекистан

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Чиланзарский район
2600
Яшнабадский район
1821
Мирзо-Улугбекский район
1807
Юнусабадский район
1248
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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/5
••• БАШЛЫК•••  1 комнатная  Хороший вариант для тех, кто ищет квартиру в удобном районе и…
$54 700
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
$95 000
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Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Типы недвижимости в Ташкенте

пентхаусы
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четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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