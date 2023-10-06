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Квартиры-студии в Ташкенте, Узбекистан

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14 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
НОВОСТРОЙКА 2/2/4 Улица Нукус «Макро» Общая площадь: 54м2 Состояние: с ремонтом  Вместе …
1,04 млрд сум
Студия 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 5/12
🏙 Продаётся 1 комнатная квартира в Новостройке, NRG Oybek! 📍 Ориентир: Шохмедцентр, ул. О…
1,28 млрд сум
Студия 1 спальня в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 10/16
🏙 Продаётся 1 комнатная квартира в Новостройке, NRG Oybek! 📍 Ориентир: Шохмедцентр, ул. О…
1,28 млрд сум
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/8
Продаётся квартира в новостройке Tashkent City  ЖК: Gadens  С видом на парк все окна Ком…
4,83 млрд сум
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 9/12
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик:  …
1,04 млрд сум
Студия 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Этаж 9/10
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач ЖК: “Dream House” Застройщик: Dream House Класс: …
3,67 млрд сум
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 10
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий ЖК: - Застройщик:  - Класс: - Комнат: #2 Этаж: 2 Эта…
1,04 млрд сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/9
407,52 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
415,48 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 5/9
441,48 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/9
331,11 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/9
407,52 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 9/9
383,52 млн сум
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/10
1,08 млрд сум

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

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