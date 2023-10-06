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14 объектов найдено
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Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
2
1
54 м²
2/4
НОВОСТРОЙКА 2/2/4 Улица Нукус «Макро» Общая площадь: 54м2 Состояние: с ремонтом Вместе …
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1
1
29 м²
5/12
🏙 Продаётся 1 комнатная квартира в Новостройке, NRG Oybek! 📍 Ориентир: Шохмедцентр, ул. О…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Ташкент, Узбекистан
1
1
32 м²
10/16
🏙 Продаётся 1 комнатная квартира в Новостройке, NRG Oybek! 📍 Ориентир: Шохмедцентр, ул. О…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
2
95 м²
2/8
Продаётся квартира в новостройке Tashkent City ЖК: Gadens С видом на парк все окна Ком…
4,83 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 комната с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
1
26 м²
9/12
Район: #Мирабад Улица: на пересечениях Нукусская и Афрасиаб ЖК: "NRG Oybek” Застройщик: …
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Студия 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
5
193 м²
9/10
Район: #Яккасарай Улица: Кичик Бешагач ЖК: “Dream House” Застройщик: Dream House Класс: …
3,67 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
2
1
50 м²
10
Район: #Яккасарай Улица: Мукимий ЖК: - Застройщик: - Класс: - Комнат: #2 Этаж: 2 Эта…
1,04 млрд сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
1
1
48 м²
5/9
407,52 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
52 м²
9/9
415,48 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
52 м²
5/9
441,48 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
1
1
39 м²
2/9
331,11 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
1
1
48 м²
2/9
407,52 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
48 м²
9/9
383,52 млн сум
Рекомендовать
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
1
43 м²
8/10
1,08 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан
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