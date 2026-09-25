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Пентхаусы в Ташкенте, Узбекистан

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Мирабадский район
3
Яккасарайский район
6
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11 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Общая информацияПо-настоящему уникальный для Ташкента формат: пентхаус на верхнем этаже с пр…
$267 000
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Dilshod Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 8/9
ЖК Kushbegi Дуплекс - Ор-р Qanotchi - 4/8-9/9 111м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балк…
$112 000
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 8/8
🌟 Продается уникальный пентхаус | ЖК Seoul Mun 🌟 🌟Адрес: Яккасарайский район, ЖК Seoul Mun,…
$299 000
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West End Consulting
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BPNBPN
Пентхаус 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 296 м²
Этаж 7/7
Penthouse коробка Пентхаус Мирабадский район ориентир посольство РФ, Напротив Капитал бан…
$399 000
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REITATW
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Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue 3-этажа 12-13-14 Общ пл 500 к…
$1,80 млн
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Baht Residence
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Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 12/14
Продается Новостройка #Мирабадский район ЖК Mirabad Avenue Общ. пл 500 кв.м 3 этажа 12-1…
$1,80 млн
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris - Ор-р Братские - 4/9+10/10 110м2 - Монолит - комнаты раздельно - Балкон - 2 …
$183 999
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Baht Residence
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 9/10
ЖК Dream House - Ор-р 8 роддом - 4/9-10/10 146м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балкон -…
$249 999
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Baht Residence
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Пентхаус 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 411 м²
Этаж 8/8
Продажа: Пентхаус Габус  Район: Мирабадский Ориентир: Тарас Шевченко  Количество ко…
$975 898
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Агентство
Nigina Real Estate
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Русский
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Пентхаус 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 9/10
Продаётся роскошный пентхаус в ЖК "Лондон"  Мирзо-Улугбекский район, ориентир: Стадион "Ста…
$435 000
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Частный продавец
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Русский
Пентхаус 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
ПРОДАЁТСЯ КВАРТИРА IT PARK ♦️Район:Мирзо-Улугбекский ♦️Комнат:3 Этаж:4 ♦️Этажность:6 ♦️…
$150 000
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Агентство
Integra Estate
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Русский
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

Недорогая
Элитная

Пентхаусы в Ташкенте — это уже не экзотика, а отдельный сегмент рынка с понятной логикой спроса. Их выбирают не из-за статуса, а из-за характеристик, которые сложно получить в обычной квартире. Пространство, виды, приватность. И, что важно, ограниченное предложение, которое почти не реагирует на краткосрочные колебания рынка.

Чем пентхаус отличается от обычной квартиры

На рынке часто путают пентхаусы с квартирами на верхних этажах. Формально разница может быть незаметна, но по сути это разные типы недвижимости. Настоящий пентхаус проектируется как отдельная единица с другим уровнем комфорта.

Чтобы корректно оценить объект, стоит понимать ключевые отличия:

  • увеличенная площадь и свободная планировка;
  • панорамное остекление и открытые виды;
  • террасы или эксплуатируемая кровля;
  • ограниченное количество соседей.

Именно эти параметры формируют стоимость и устойчивый спрос. Без них объект остаётся просто квартирой на высоком этаже.

Локации и типы застройки

Пентхаусы в Ташкенте чаще всего появляются в новых жилых комплексах бизнес- и премиум-класса. Наибольшая концентрация — в районах с развитой инфраструктурой и деловой активностью. Это не случайно. Покупатель в этом сегменте ценит не только метры, но и окружение.

Отдельный интерес вызывают проекты смешанной застройки, где пентхаусы сочетаются с коммерческой инфраструктурой. Такие объекты лучше сохраняют ликвидность и проще сдаются в аренду, если рассматривать инвестиционный сценарий.

Цена пентхауса в Ташкенте формируется иначе, чем у стандартных квартир. Здесь меньше ориентируются на среднюю стоимость за квадратный метр по комплексу. Гораздо важнее уникальность конкретного объекта.

На итоговую стоимость влияют:

  • видовые характеристики;
  • площадь террас и их функциональность;
  • уровень инженерных решений;
  • стадия готовности дома.

Из-за ограниченного предложения цены в этом сегменте более устойчивы. Даже в периоды снижения активности рынок не показывает резких коррекций.

С точки зрения инвестиций пентхаусы работают по долгой стратегии. Это не массовый продукт, но именно поэтому он реже обесценивается. В Ташкенте спрос на качественные видовые объекты стабильно превышает предложение, особенно в сданных домах.

Пентхаусы часто покупают для собственного проживания, но при необходимости они хорошо конвертируются в арендный доход. В первую очередь это касается объектов с террасами и панорамными видами, которые сложно заменить альтернативами. 