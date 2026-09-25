Чиланзар давно перестал быть просто «спальным» районом Ташкента, превратившись в самостоятельный центр с мощной инфраструктурой. Для многих горожан и инвесторов этот район остается приоритетным благодаря обилию зелени, развитой сети метро и высокой плотности социальных объектов. Если вы планируете купить квартиру в Чиланзаре Ташкент предложит одни из самых стабильных условий на рынке жилья.
Сегодняшний рынок района характеризуется высоким спросом на квартиры в панельных и кирпичных домах. Несмотря на активное строительство современных комплексов, старый фонд не теряет позиций. Это связано с удачным расположением кварталов: школы, детские сады и базары здесь находятся в шаговой доступности, что крайне важно для больших семей.
Особенности локации и жилого фонда
Чиланзар ценится за свою логистику. Наличие красной ветки метро делает любую точку района доступной, а близость к крупным транспортным артериям позволяет быстро добраться до центра города или рынков «Абу Сахий» и «Бек Барака». При этом район сохраняет за собой статус одного из самых зеленых в столице, что положительно сказывается на микроклимате в летние месяцы.
Каждая квартира в Чиланзаре оценивается покупателями через призму нескольких ключевых факторов:
- Серия дома — кирпичные дома «спецпланировки» вдоль центральных дорог ценятся значительно выше типовых панельных четырехэтажек.
- Состояние коммуникаций — из-за возраста застройки покупатели всё чаще обращают внимание на замененные стояки и обновленную кровлю.
- Близость к метро — объекты в радиусе 500 метров от станций «Мирзо Улугбек», «Чиланзар» или «Олмазор» улетают с рынка за считанные дни.