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Квартиры в Чиланзарском районе, Ташкент

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2 600 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
•••ЧИЛАНЗАР - 1 кв-л•••  3/3/4 балкон 2х6 Дом кирпичный  квартира не торцевая  соседи кул…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 2/4
1\2\4  Чиланзар 3 квартал  Общая площадь 30м2  Хорошая локация  Парк в шаговой д…
$48 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/4
Своя 2/2/4 рядом с базаром Кадышева 62 квадрата с квадратной прихожей с новым капитальным ре…
$82 000
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Ravshan Valiullin
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 3/7
Toshkent City Boulevard'da parkga to‘g‘ridan-to‘g‘ri qaragan eksklyuziv xonadon sotiladi. •…
$650 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 4/4
Чиланзар 6 квартал    2 -х переделання в 3 -х  комнутную  Дом панельный  Номер дома…
$68 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
тел:91 7987080 3/4/4 панельный дом балкон 1.5*3 сан.узел раздельный 65кв.м заходи и живи!
$63 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продаеться квартира на 7кв Чиланзара 1комнатная 1/4/4 Средний Панель 30kvm С мебелью О…
$49 085
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
тел;91 7987080 1-комнат 1-этаж 4-этажность кирпичный дом евро ремонт сан,узел совмещенный от…
$51 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Этаж 10/3
ПРОДАЁТСЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ПРЕМИУМ-КЛАССА Продаётся роскошная 4-комнатная квартира в пр…
$329 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/16
Срочно Продам квартиру 2в3/5/16 Oz makon бизнес. Новый ремонт, супер локация. Рядом альфрага…
$112 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Квартира в Яккасарайском районе возле Nexsta . 3-4 -4 .кирпич . Лоджия . Центр . Рядом с ул …
$92 000
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Vector Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продаётся Чилонзор 1 кв 2/5/5 Балкон 2×6 Кирпич Евро ремонт #цена 61.500 у.е Контакт
$61 500
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OOO "TORA TOWER"
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Комната 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Комната 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/16
ПРОДАЁТСЯ СВОЯ КВАРТИРА ЖК “Infinity” Спальня, Зал+кухня, с/у, открытый балкон Общая площ…
$168 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 7/13
Продаётся квартира с возможностью рассрочки. Первоначальный взнос и гибкий график платежей 2…
$76 800
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Ravshan Valiullin
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/4
Яккасарай 1/3/4 кирпич 29м2 прямо над кафе Бон 67000 у.е. Евро квартира, новая техника, мебе…
$67 000
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Vector Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
тел:91 7987080 1\1\4 кирпичный дом сан.узел совмещенный евро ремонт 30кв.м ор-р Алея ГАГАРИН…
$51 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 1/4
Чиланзар 8 квартал Срочно продаётся  1\1\4  Панельный дом  Сан Узел раздельный   …
$50 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Этаж 1/4
Квартира с евроремонтом и новой мебелью — всё в квартире новое и готово к использованию. Пр…
$200 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Чиланзар 19 1/5/5 Керамзитная Общая площадь 42м2 Торец Санузел совмещен Ремонт средний …
$48 835
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Чиланзар 24 квартал 1\2\4 Балкон 1.5 х 3 Ор- р- рядом с Халк банк Удобная локация ! Те…
$44 000
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чил8 1/1/4 Ориентир: РОВД Ремонт:хороший Балкон: нет Тип строения: панель Сан.узел: р…
$50 685
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/8
Продается квартира в Ташкент Сити Гарденс Резиденс 46кв 1в2/4/8 своя квартира ! Цена 255.00…
$255 000
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Vector Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Продам квартиру на Чиланзар 9 квартал рядом метро Мирзо Улугбек 1*²/ комнота 2/ этаж 4/ этаж…
$56 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
1 квартал ФЛАМИНГО . Метро Хамза. 3/4 - 4 - 5 КИРПИЧ 2 × 6 Московская планировка 71 …
$104 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
#Чиланзар8 кв, Парус #1комнатная 1/1/4 кирпич с/у совмещенный мебель+техника ремонт Евр…
$52 591
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/9
🏠 Продаётся 3-комнатная квартира — Чиланзар, Алгоритм Своя квартира в районе Алгоритм, на…
$84 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/10
Квартира 52 квадрата ! Евро двушка ! Новостройка ! Кадастр имеется !
$62 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 94 м²
Этаж 2/9
Продается шикарная 4 комнатная квартира на 2 этаже 9 этажного дома ,в центре города ориентир…
$185 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Мукимий -7 квартал Ориентир:Hamza metro 2.3/3/4 Смежка 3-этаж Вдоль дороги Супер локация …
$65 900
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 3/4
Адрес: Чиланзарский район, Напротив Узгумя Комнат: 4 Этаж: 3 из 4 Площадь: 76м2 Описани…
$109 865
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West End Consulting
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Параметры недвижимости в Чиланзарском районе, Узбекистан

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная

Чиланзар давно перестал быть просто «спальным» районом Ташкента, превратившись в самостоятельный центр с мощной инфраструктурой. Для многих горожан и инвесторов этот район остается приоритетным благодаря обилию зелени, развитой сети метро и высокой плотности социальных объектов. Если вы планируете купить квартиру в Чиланзаре Ташкент предложит одни из самых стабильных условий на рынке жилья.

Сегодняшний рынок района характеризуется высоким спросом на квартиры в панельных и кирпичных домах. Несмотря на активное строительство современных комплексов, старый фонд не теряет позиций. Это связано с удачным расположением кварталов: школы, детские сады и базары здесь находятся в шаговой доступности, что крайне важно для больших семей.

Особенности локации и жилого фонда

Чиланзар ценится за свою логистику. Наличие красной ветки метро делает любую точку района доступной, а близость к крупным транспортным артериям позволяет быстро добраться до центра города или рынков «Абу Сахий» и «Бек Барака». При этом район сохраняет за собой статус одного из самых зеленых в столице, что положительно сказывается на микроклимате в летние месяцы.

Каждая квартира в Чиланзаре оценивается покупателями через призму нескольких ключевых факторов:

  • Серия дома — кирпичные дома «спецпланировки» вдоль центральных дорог ценятся значительно выше типовых панельных четырехэтажек.
  • Состояние коммуникаций — из-за возраста застройки покупатели всё чаще обращают внимание на замененные стояки и обновленную кровлю.
  • Близость к метро — объекты в радиусе 500 метров от станций «Мирзо Улугбек», «Чиланзар» или «Олмазор» улетают с рынка за считанные дни.

Часто задаваемые вопросы о квартирах в Чиланзарском районе

Сколько стоит квартира на Чиланзаре возле метро?

Цены варьируются от 45 000 до 85 000 USD в зависимости от метража и состояния жилья.

Стоит ли покупать квартиру в старом доме в Чиланзаре?

Да, при хорошем техническом состоянии дома и выгодной цене — это отличное решение.

Какие кварталы Чиланзара считаются самыми престижными?

Традиционно ценятся 1-й, 2-й и кварталы в районе метро «Новза» и «Мирзо Улугбек». Здесь больше кирпичных домов и близость к центральным паркам. Кварталы за кругом «Актепа» считаются более доступными по цене.

Безопасно ли покупать жилье в районе рынков «Ипподром» и «Абу Сахий»?

С точки зрения инвестиций — это золотое дно для аренды. С точки зрения личного проживания может быть шумно из-за трафика. Для жизни лучше выбирать глубину кварталов, подальше от магистралей.

Часто ли случаются перебои с водой и светом в старом фонде Чиланзара?

Район обладает одной из самых надежных сетей в городе. Серьезные аварии случаются редко, но при покупке стоит убедиться, что в самой квартире установлены современные пластиковые трубы и качественная проводка.