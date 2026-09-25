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Квартиры в Бектемирском районе, Ташкент

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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 8/16
продажа квартиры в жилом комплексе Мусафо маскан бектемирском раене за подробной информацией…
$61 000
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Dilshod Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 6/9
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$103 000
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Nora Blond
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Квартира 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Этаж 7/9
Продается 6комнатная квартира 7этаж 9этажного дома Рядом школа, детский сад Общий площадь 150
$93 000
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Guzal Real Estate
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BPNBPN
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продается 1/3/4 Новостройка в Бектемирском районе Орентир Пракратура
$52 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/11
Квартира отлично подойдёт для тех, кто хочет сделать ремонт полностью под свой вкус. Удобный…
$29 186
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Продажа квартира 1-комнатная Бектемирский район. ID B00068 ID: B00068 Продажа квартира 1…
$40 000
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КупиДом
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
2а3/4/4 Массив Водник 77ая серия 58кв м 53000$ За более подробной информацией звоните или…
$51 000
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Dilshod Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 5/12
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$100 000
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Агентство
Nora Blond
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
Продаётся 3-комнатная квартира в Бектемирском районе Продаётся 3-комнатная квартира на 4-…
$74 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Уютная 2-комнатная квартира с просторными и светлыми комнатами. Помещения удобные для повсе…
$72 000
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 6/9
ЖК NRG YANGI BAXT Бектемирский район Ориентир - Круг Рохат,Озеро Бахт Комнат - 3 Этаж -…
$103 148
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 4/5
#Мирабад #Новостройка #Куйлюк #ЖКKompas - Ор-р ТЦ Компас - 1/4/5 26м2 - Кирпич - комна…
$33 000
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Baht Residence
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 66 м²
Этаж 5/10
Продается 3-х комнатная Евро квартира переделанная в 4-х комнатную. С хорошим качественным е…
$73 500
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 9/10
$42 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 11/12
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный жилой проект комфорт-класса, реализуемый на…
$63 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 9/10
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный и комфортный проект реализуется на земельном …
$60 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/10
срочно продается 2х комнатная квартира в массиве Ийк ота, Бектемирский район.
$39 900
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Частный продавец
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Комната 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Комната 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 8/10
$61 000
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Частный продавец
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/10
Продаются 2 квартиры на одном этаже.первая одно комнатная можно сделать 2х комнатную.Вторая …
$900
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 11/12
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный жилой проект комфорт-класса, реализуемый на…
$50 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 13/16
Бектимирский район массив Водник Новостройка ЖК Musaffo Комнат 3 Этаж 13 из 16 Площадь 77 м2
$58 000
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Агентство
New House Elite
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Комната 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Комната 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 10/6
$69 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/4
К продаже представлена уютная квартира с качественным ремонтом. Квартира с капитальным ремон…
$70 000
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Агентство
Jasur Rieltor Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Ташкенте в бектемирском районе. Ул олтин-топган , ор-р почта , поворот …
$30 000
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Агентство
Ким Пётр риэлтор . +99890 9530204
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 10/10
ЖК Мусаффо Маскан. Евроремонт. Возможно ипотека
$43 000
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Частный продавец
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Комната 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Комната 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 8/12
Жилой комплекс BEKTEMIR RESIDENCE Современный и комфортный проект реализуется на земельном …
$54 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Адрес: Тошкент шахар Бектемир тумани Хусайн Бойкаро 64 уй. Ориентир: Бектемир РОВД Курилиш м…
$32 000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 10/10
Турар жой мажмуаси BEKTEMIR RESIDENCE Замонавий ва қулайлик даражаси юқори бўлган лойиҳа,…
$90 000
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Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная