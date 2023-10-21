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Квартиры в Бектимирский район, Узбекистан

однокомнатные
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19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
#1135 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
367,05 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
#1129 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
477,17 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
#1124 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
636,22 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 59 м²
Этаж 3/4
предлагаю к вашему вниманию рассмотреть обьект который находится в Бектемирском районе на у…
709,63 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 84 м²
Этаж 1/4
Продаётся просторная четырёх комнатная квартира в 77 серии кирпичного дома. В квартире треб…
920,23 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 79 м²
Этаж 3/4
Продаётся 3х комнатная квартира на 3 этаже. Ориентир : Бектемирское РОВД. Рядом имеются маг…
770,81 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 96 м²
Этаж 3/4
Продаётся шикарная 5 комнатная квартира на массиве Водник Дом кирпичный , 77 серии. Раздел…
1,09 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 79 м²
Этаж 2/4
Продаётся 3х комнатная квартира на 2 этаже. Ориентир : Бектемирское РОВД. Рядом имеются маг…
598,14 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 96 м²
Этаж 2/9
Продается отличная квартира на массиве Водник в направление центральной поликлиники. Удобна…
782,20 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 44 м²
Этаж 8/9
Продается квартира 1 комнатная на 8 этаже остояние коробка имеются межкомнатные перегородки…
538,34 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 43 м²
Этаж 8/9
Продается квартира на переуступку в состоянии коробка , 43 квадратных метра , на восьмом эт…
538,34 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Этаж 8/9
Продается 2 комнтаная квартира на 8 этаже в состоянии коробка кадастр будет выдан до конца …
880,92 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Продается квартира на Бектемирском районе, 3х комнатная на 2 этаже 2х этажного дома, в квар…
587,28 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продаётся 3х комнатная квартира, переделанная в 4х (кухню вынесли на лоджию, на месте кухни…
672,93 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 66 м²
Этаж 3/4
Продается просторная квартира со свежим ремонтом. В квартире сделали дополнительно еще одн…
724,68 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 56 м²
Этаж 3/4
Срочно!!! Продаётся двух комнатная квартира в Ташкенте в Бектемирском районе на массив Водн…
550,58 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 59 м²
Этаж 6/9
Продается 2-х комнатная квартира на Воднике с косметическим ремонтом. Площадь квартиры 58,5…
621,16 млн сум
Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 3/8
Паркентский  ЖК «Вита Строй» ✔️ 2/3/8 ✔️ 71м2 ✔️ Идеально под аренду ✔️ Просторные комн…
1,16 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 7/9
Паркентский Жк Век 3в4/7/9 Ориентир Корзинка Авиатор Меблирована Площадь 73м2…
1,28 млрд сум

Параметры недвижимости в Бектимирский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная