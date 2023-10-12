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Квартиры в Учтепинский район, Узбекистан
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412 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
49 м²
1/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар-11 Ориентир - Шер кафе Комнат - 2 Этаж - 1 Этажность - 4 …
716,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
4/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 11 Ориентир - Шер кафе Комнат - 2 Этаж - 4 Этажность -…
707,83 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
47 м²
4/4
Продажа квартиры возможна ИПОТЕКА Район - Чиланзар - 11 Ориентир - Аль-Хорезми Комнат - 2 Э…
724,94 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
1
34 м²
2/4
Продаётся квартира Чилонзор 24, 1/2/4, ориентир Ширин перекресток , общая площадь 34 кв.м., …
580,69 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
3/4
Продается квартира Чиланзар 21 2/3/4 ориентир горячая вода . торец утеплённый Общ пл 48м2 …
660,15 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/4
Продажи квартиры Зеркалка Район- чиланзар-14 Квартал ориентир-Дока-хлеб Комната-2 Этаж-3 Э…
776,29 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
65 м²
2/4
Продажа квартиры возможна Ипотека Район - Чиланзар - 21 Ориентир - Заправка Комнат - 3 Этаж…
849,64 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/4
Продажа квартиры Район - Чиланзар - 14 Ориентир - Афруз Комнат - 2 Этаж - 3 Этажность - 4 …
722,50 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом
Ташкент, Узбекистан
1
42 м²
5/5
Продажа квартиры Московская планировка Район - Чиланзар - 25 Ориентир - Алмаз Комнат - 1 Эт…
550,13 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
4/5
Чилонзор 11 2/4/5 , ориентир напротив Андалуса, общая площадь 48 кв.м., комнаты раздельные ,…
709,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
22 м²
7/9
Продам квартиру. Чиланзар улица Бунёдкор 1/7/9 Бывшее общежитие Площадь - 22 кв.м Состояни…
293,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
68 м²
1/9
Возможна Ипотека Продается квартира Чиланзар 11 2*3/1/9 ориентир Спорт комплекс Общ пл 62 …
929,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продается квартира. Чиланзар 19 Ориентир Воцап 2/1/4 Балкон 1.5×3 Под евро ремонт Смежно - …
751,84 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
3/4
Продается квартира. Чиланзар 24 квартал гиждуван #2комнатная 2.3.4 Панель Площадь - 48 кв…
666,26 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
2/4
Продается квартира. Чиланзар 6 квартал Ориентир: Мирзо Улугбек метро. 4/2/4 Площадь - 68…
1,22 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
5/5
Продаётся квартира На Чиланзаре 11 Квартал 2 комнатная 5 этаж 5 этажного дома Панельный дом …
690,71 млн сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
4
93 м²
4/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 квартал Ориентир (Бывший Атлант) Комнат-4 Этаж-4 Этажность…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
2/9
Продается квартира. Чиланзар 13 квартал Ор-р книжный 3/2/9 Франция Балкон 1х7 С чи…
1,00 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продается квартира. Чиланзар 19 квартал. Ор-р Батолион 2в3/1/4 Балкон 1.5х6 Средний рем…
721,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью
Ташкент, Узбекистан
1
38 м²
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 13 квартал 1 комнатная переделаная в 2 1 этаж 4 этажного до…
566,02 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
33 м²
4/4
Продается 1 комнатная Чиланзар 21 кв ор-р Паспортный стол 1/4/4 33кв.м Ремонт чистый Балкон…
525,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/5
Продаётся квартира Чиланзар 26 2/3/5 Балкон 2*6 Общая площадь 50 кв.м Кирпич, среднее сос…
672,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
3/5
Продаётся квартира Чиланзар 11 квартал 2 комнатная 3 этаж 5 этажного дома Панельный дом Сану…
709,05 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
58 м²
8/9
Чиланзар 12 квартал фархадский #2комнатная 2.8.9 монолит 58кв.м раздельная балкон 1*7 не…
819,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
3/4
Продается Квартира Яшнабадский район Ориентир: Тузель 1 40 Лет Комнаты: 2 Этаж: 3 Этажность:…
757,95 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/4
Продается 2х комнатная квартира Чиланзар 20-й Квартал на 3 этаже 4х этажного кирпичного дома…
819,08 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
50 м²
3/4
Продается квартира. Чиланзар 21 квартал Ор-р Медиа парк. 2в3/3/4 Балкон - 1.5х3 Площад…
776,29 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
1
50 м²
10/10
Продаётся квартира Новостройка Чиланзар 24 квартал 1 комнатная Балкон 1.5/3 Площадь 50 КВ М …
623,48 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
3
96 м²
1/4
Продаётся квартира 22 квартал Чиланзар Улучшенная планировка 3 комнатная переделаная в 4 1 э…
1,50 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
3/4
#чиланзар 25 квартал мечеть ката Кани #2комнатная 2.3.4 Кирпич Площадь - 52кв.м Раздельна…
666,26 млн сум
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Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан
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