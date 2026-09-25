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Квартиры в Учтепинском районе, Ташкент

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219 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
#Продажа квартиры Ориентир - 101 Школа #Район - Чиланзар 19 #Комнат - 3 Этаж - 2 Этажность …
$71 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 4/4
Чиланзар 23 квартал . Срочно ! Балкон 2 х 6 1 конатная 4 этаж  4 этажка  Сан.Узе…
$51 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/4
Адрес: Чиланзарский район, Напротив Узгумя Комнат: 4 Этаж: 3 из 4 Площадь: 76м2 Описан…
$110 000
НДС
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West End Consulting
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
3-комнатная квартира с мебелью — $72 000 Квартира расположена на 6-м этаже 9-этажного дом…
$72 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Чиланзар 24 квартал 2/1/5 Под евро ремонт Комната разделные Санузел смежный Не торец Об…
$57 300
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
_Чиланзар21 риентир корзинка 1-комнатная/2-этаж/4 -этажный панельный дом не торец Евро ре…
$53 353
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
🏠 Срочно продаётся просторная квартира-дуплекс Просторная квартира-дуплекс площадью 120 м…
$115 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Чиланзар 26 квартал  Комнат 2 Этаж 3  Этажность 4  Евро ремрнт  Тел 90 960 22…
$100 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Чиланзар 23 квартал Московская планировка Ориентир -44-школа Комнат- 3 Этаж-1 Этажность…
$92 000
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Baht Residence
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чил24 Ор.Гиждувон кафе 1/2/4 Тип строения Панель Общая площадь 35м Балкон 1.5/3 Средн…
$48 083
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 4/4
Можно в ипотеку  Квартира в Чиланзарском районе 13 квартал  1\4\4  Дом кирпичный  …
$48 900
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продаётся квартира Чиланзар Г9А квартал Комнат: 1 Этаж: 2 Этажность дома: 4 Балкон 1/3 …
$49 371
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Этаж: 1 Этажность : двух этажный Удобства: школа и детский сад внутри, детская площадка, с…
$185 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/9
Учтепинский район 2х ком переделан 3х ком 68м2 Балкон 2*6 3 этаж 9 этажный дом Панель кер…
$78 300
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CENTRAL REALTY
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продается Квартира Чиланзар 15 Квартал Ориентир: Учтепа Хокимият Комнат: 1 Этаж: 3 Этаж…
$53 353
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 5/5
Чиланзар 23 квартал Учтепинский район  2\5\5  Ор-р    возле Фархадского базара  Дом…
$55 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/5
Квартира 2\1\5   Чиланзар 13 квартал  Сан.Узел совмещённый  Дом кирпичный  Тел  …
$64 412
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
ID: B00080 Продажа квартира 2-комнатная Общая площадь: 51,91 м² Этаж: 4 из 5 Ремонт: Т…
$66 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Продается 2/1/4 Улучшенная планировка С мебелью и техникой
$87 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 24/51
Nº A-466 общей ориентировочной площадью 53,24 кв.м. на 24 этаже в блоке А
$210 000
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Ravshan Valiullin
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
#Чиланзар1комнатная #25квартал #Ипотека если быстро - Ор-р Мечеть (напротив) - 1в2/5/5  …
$47 484
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Чиланзар 21 квартал Ориентир-паспортный стол 2/3/4 48 кв м² Состояние средния Мебел техника …
$57 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
тел;91 7987080 1-комнат 1-этаж 4-этажность кирпичный дом средний ремонт сан,узел разде…
$38 201
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 2/1
Чиланзар 11 кварта   Ор-р Круг Аль-Хорезми  2 -х комнатная  1 этаж  Этажность 4 …
$65 560
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 3/4
Продаётся на Чиланзаре 9  1\3\4  Балкон -1.5 х3  Дом кирпичный  Сан.Узел  совмещ…
$52 448
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/11
Продажа квартира 2-комнатная Чиланзарский район. ID 150168 ID: 150168 Продажа квартира н…
$59 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира в Чиланзарском районе Недвижимость класса "Бизнес" - Локация : 19 квартал…
$58 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Этаж 1/4
Oreintr al xorazmiy krug prapiskada xech kim yoq srazu kalit beriladi dom 62 realniy oluvchi…
$65 373
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/16
Продажа квартира 2-комнатная Учтепинский район. ID 100143 ID: 100143 Продажа квартира 2-…
$68 500
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Чил 19 квартал 2в3/3/4 1.5*3 бал Панельний дом Евро ремонт Комната смежный Санузел разд…
$60 500
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Параметры недвижимости в Учтепинском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная