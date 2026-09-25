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Квартиры в Янгихаётском районе, Узбекистан

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116 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Продажа квартира 2-комнатная Янгихаётский район. ID A0001 ID: A0001 Продажа квартира 2-к…
$79 500
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 6/9
$68 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Этаж 1/5
НА КУЙЛЮКЕ 5 продаётся квартира  5\1\5  Балкон 2 х 6 Хорощо подойдёт для большой се…
$115 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 128 м²
Этаж 9/9
Продажа квартира 5-комнатная Янги Хаёт. ID R0042 ID: R0042 Продажа квартира 5-комнатная …
$76 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 4/9
В Сергелийском районе продаётся квартира  2\4\9  Балкон 2 х 6  Лифт рабочий  Хор…
$58 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/7
Сергели 7А 3/2/7 Ориентир: 4- бекат Ремонт: С Ремонтом Тип строения: Кирпичный Планир…
$63 500
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KSK Invest
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 8/16
Продаётся 1-комнатная квартира — Янги Дархон, Янгихаётский район Уютная 1-комнатная кварт…
$44 900
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/7
🏠 Срочно продаётся 2-комнатная квартира в новостройке Уютная 2-комнатная квартира на 2 эт…
$61 900
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Дом расположен не по далеку от метро и автобусной остановки .В данной квартире свежий ремонт…
$38 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 11/12
Продажа квартира 2-комнатная. ID 100156 ID: 100156 Продажа квартира 2-комнатная. ЖК…
$45 000
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/6
Продается своя 1 комнатная, янгихайотский район, рядом сергели метро, дет сад, школа, тц. Срочно!
$46 000
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Larisa Home Property
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/7
Продаётся 3-комнатная квартира с недавно выполненным ремонтом. Ремонт сделан недавно, кварт…
$82 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 10/16
2-комнатная квартира в ЖК «Sokin Makon-2» — ипотека и субсидия Квартира расположена на 10…
$54 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6/7
2/6/7  3 станция метро Янги хаёт район. 8 строительный участок.дом кирпичный,новострой…
$65 000
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SV Real Estate
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/9
Продаётся уютная 1-комнатная квартира в новостройке рядом с Index Bozor, Сергели. Квартир…
$38 500
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Larisa Home Property
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 4/7
Продаётся своя 3х комнатная квартира в Сергели 5а, 1-я линия в 100 метрах от метро Узгариш 2…
$75 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/7
Продажа квартира 3-комнатная Янгиҳаётский район. ID V00190 ID: V00190 Продажа квартира 3-к…
$75 000
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 118 м²
Этаж 9/9
Продажа квартира 5-комнатная Янги Хаёт. ID R0041 ID: R0041 Продажа квартира 5-комнатная …
$80 000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 6/7
Продаётся 3-комнатная квартира в Янгихаётском районе, массив Сергели-5А, 2-я линия. Квартир…
$72 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/16
Продажа квартира 1-комнатная Янги Хаётский район. ID V00133 ID: V00133 Продажа квартира …
$43 000
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/9
Срочно продаётся 2-комнатная квартира в ЖК Nur Hayat. Квартира продаётся в состоянии «под…
$67 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продаётся 3-комнатная квартира в Алмазарском районе Просторная квартира площадью 110 м² р…
$115 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/7
#Сергели8 МЕБЕЛЬ И ТЕХНИКА ОСТАЁТСЯ 2/6/7 Ориентир: 3-бекат 1 км Ремонт: Евроремонт …
Цена по запросу
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Агентство
KSK Invest
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 7/9
2 комнатная квартира в отличном районе, отличная локация, развитая инфраструктура, удобная т…
$45 000
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Агентство
Goodland Агентство Недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Kvartira 151.3 m kv koropka Sergeli moshina bozor roparasida 1 etaj 76 m kv    2 xona, 1oshx…
$120 000
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/7
Сергели 5а С МЕБЕЛЬЮ 2/5/7 Ориентир: Метро 3-бекат 150 метр Ремонт: С Ремонтом Тип …
$51 500
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Агентство
KSK Invest
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/9
2 КОМНАТНАЯ КВАРТИРА .СВОЯ.В ТАШКЕНТЕ. ЯНГИ-ХАЙОТ.МАССИВ ДУСТЛИК2. НА 4 ЭТАЖЕ.В 9ТИ ЭТ…
$548 900
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
Продается квартира в Сергели 7, в 200 метрах от станции метро 4. 5-этажный дом/ 3-й этаж/ 4…
$95 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/12
Сергели Янги Чоштепа 2/1/12 Ориентир: 1- бекат 50 метр Ремонт: Евроремонт Тип строе…
$60 000
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Агентство
KSK Invest
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Параметры недвижимости в Янгихаётском районе, Узбекистан

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная