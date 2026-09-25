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Двухуровневые квартиры в Ташкенте, Узбекистан

;
Яшнабадский район
7
Юнусабадский район
6
Яккасарайский район
7
Сергелийский район
3
Многоуровневые квартиры Удалить
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30 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Этаж 12/16
Срочно продаётся квартира 141 м² в ЖК Flagman от BI Group — дешевле застройщика Продаётся…
$260 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/9
🔥 ПРОДАЕТСЯ премиальный офис 98 м² с отдельным входом в Яккасарайском районе! Идеальный г…
$21
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Частный продавец
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BPNBPN
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 9/10
🌟🌟🌟🌟 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДУПЛЕКС В ЖК POYTAХT | 150 М² | 230 000 y.е. Продаётся просторная кварт…
$230 000
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West End Consulting
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
Яшнабадский  район Ориентир-кинотеатр Лисунова Дуплекс Комнат-3 Этаж-4 Этажность-4 П…
$120 000
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Агентство
REITATW
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 6/9
Срочно продаётся 3/6/9 квартира Собст. не риэлтор без лишних комиссий • Общая площадь:78,…
$80 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Этаж 9/11
Габус, Ц2 Дуплекс 3х уровневый - Ор-р Алайский рынок - 5/9-10-11/11 - 155м2(по кадастру)…
$420 000
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Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/4
Город Ташкент Чиланзарский район 2 - комнатная 1 - этаж 4 - этажнонго дома ба…
Цена по запросу
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
Продаётся 3-комнатная квартира в Шайхантохурском районе г. Ташкента (Посольство Таджикистана…
$108 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Этаж 10/10
Мансарда - Ор-р 8 Роддом - 3/10/10 98м2 - Кирпич - комнаты раздельно - Балкон - нет - С…
$148 000
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Агентство
Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Юнусобод 18 квартал 4 xona 5 etaj 5 etajniy dom 113m2 Mebel texnikalari qoladi, ma'lum qi…
$117 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris - Ор-р детский сад 358 - 3/9-10/10 115м2 - Монолит - комнаты раздельно - Балк…
$150 000
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Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 9/10
ЖК Solaris Дуплекс - Ор-р Кушбеги речка - 3/9-10/10   87м2 - Кирпич - комнаты раздельные…
$145 000
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Агентство
Baht Residence
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/9
Продаётся квартира в новостройке ЖК OSIYO STROY, в Чиланзарском районе. Площадь — 115 м², к…
$199 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Многоуровневые квартиры в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
Этаж 9/10
Продаётся коробка  ЖК Nice Village  Кадастр на руках .Ждём новых хозяев . Яшнобадский рай…
$35 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 7/13
Продается Новостройка в ЖК «Aviasozlar Plaza» Район: Яшнабадский Ориентир: рынок Кадышева…
$95 000
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Агентство
Ведущий специалист компании Rizomulk
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 5/5
$45 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
2/8-9/9 Паркентский (Тапоич) новостройка, двухуровневая, 47 кв., с мебелью и техникой, есть…
$64 000
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Агентство
SV Real Estate
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
🔥 СРОЧНО! Продаётся большая 5-комнатная квартира у метро — 108 м² по выгодной цене! Хотит…
$70 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Новостройка в Центре 75м2. 2/2/7 на Ц-5. Эрудит; На-небе; Буревестник  Продается Новост…
$112 500
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/12
Ваш шанс создать идеальное пространство на престижном MIRABAD AVENUE! Представляем квартиру…
$2 746
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$106 067
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 9/9
В пешей доступности: гостиницы Lumiere и Bo’ston, сеть аптек Mir Pharma Optical, парк воинск…
$178 799
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Этаж 9/10
Продается ДУПЛЕКС-Квартира В Жилом Комплексе Solaris: комплекс оснащен охранной системой, де…
$220 000
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Агентство
West End Consulting
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Юнусабадском районе, 11-й квартал Квартира расположена в одном из са…
$58 000
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Частный продавец
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
ПРОДАЖА КВАРТИРЫ  ■ Район: Яккасарайский,    ул. Бобура  О-р бистро Бек.   • …
Цена по запросу
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Агентство
Uzbegim Elite House
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/7
Новостройка 105м2. 3/7/7 на Ц-5. Эрудит; Na Nebe; м. Минор  Продается Новостройка на Ц-…
$145 000
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/4
Квартира под Офис  Улица Северный Алмазар Перекрёсток Малая Кольцевая Ориентир: На …
$108 000
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Агентство
Uzbegim Elite House
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/6
$96 000
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Многоуровневые квартиры 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 8/8
7/7-8/8   254 квадрата   Срочно ЖК Баурум Алмазар   Продается 2 уравнивая …
$187 230
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная