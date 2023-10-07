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Квартиры в Яккасарайский район, Узбекистан

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349 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж 7/13
#792 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
977,60 млн сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
#752 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,01 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/6
🏠🏠🏠🏠🏠 Клубная Новостройка Нукусская Глинка 2/3/6 Закрытый охран.двор/ Детская пл…
1,58 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
441,35 млн сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 9/10
1,04 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 7/8
ПРОДАЕТСЯ 3/7/8 НОВОСТРОЙКА ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район)   …
2,42 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 3/7
ПРОДАЕТСЯ 2+3/3/7 на ЦУМЕ ор-р: метро Космонавтов СПЕЦПЛАН (Мирабадский район) …
3,67 млрд сум
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Этаж 8/9
ПРОДАЕТСЯ ДУПЛЕКС НОВОСТРОЙКА  ЖК Parisien Golden House (Яккасарайский район) Комнат:…
5,13 млрд сум
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/10
НОВОСТРОЙКА 3/9/10 Яккасарайский район  (ор-р 8 роддом, Глинка) Комплекс "Dream House …
2,02 млрд сум
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/4
ПРОДАЕТСЯ 2/3/4 на Шота Руставели  ор-р: Аския базар  (Яккасарайский район) Комнат: 2 …
1,28 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
#412 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,09 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
#509 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,26 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/10
ПРОДАЕТСЯ 2/4/10 НОВОСТРОЙКА  ЖК EcoHouse на Саламатина  (Яккасарайский район) Комнат…
1,34 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
#421 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,14 млрд сум
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 4/7
#400 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,80 млрд сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
#405 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
818,74 млн сум
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/10
421  Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,14 млрд сум
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 8/8
#543 Срочно! Быстрая продажа! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Tosh…
1,16 млрд сум
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Этаж 3/8
Это уникальный проект, совмещающий в себе жилой комплекс и современный торгово-развлекательн…
2,64 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/9
1,47 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/4
892,06 млн сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ 3/4/5 НОВОСТРОЙКА  ЖК Семейный Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
1,69 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 4/10
ПРОДАЕТСЯ 2/4/10 НОВОСТРОЙКА  на Бабура ор: РайГаз (Яккасарайский район) Комнат: 2 Э…
1,56 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 5/10
ПРОДАЕТСЯ 2/5/10 НОВОСТРОЙКА  ЖК Dream House на Глинка 8-роддом (Яккасарайский район) …
1,41 млрд сум
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни с мебелью, в центре города, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 2/5/7 НОВОСТРОЙКА  ЖК Boulevard  Tashkent City  (Шайхантахурский район) Ком…
1,71 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 3/3/9 НОВОСТРОЙКА  ЖК Rakat (Яккасарайский район) Комнат: 3 Этаж: 3 Этажно…
2,69 млрд сум
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/9
ПРОДАЕТСЯ 2/2/9 на Шота Руставели  ор-р: бывш. Океан (Яккасарайский район) Комнат: 2 …
1,14 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/5
ПРОДАЕТСЯ 3/4/5 НОВОСТРОЙКА  ЖК Семейный Golden House (Яккасарайский район) Комнат: 3…
1,69 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
ПРОДАЕТСЯ 3/2/5 СПЕЦ-ПЛАН на мет. Космонавтов  ор-р: гост. Россия (Яккасарайский район) …
1,83 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
ПРОДАЕТСЯ 4/4/4 на мет. Ойбек ор-р: гост. Россия (Мирабадский район) Комнат: 4 Этаж: …
1,71 млрд сум

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная