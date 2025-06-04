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Квартиры в Янгиташкентский район, Узбекистан

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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
$45,000
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Ibrohim Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Срочно прадажа участок 3 сотх бектемирски файзли хонадон Сотилади евроремонт Навастройка хо…
$120,000
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Агентство
Fly Homes
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/4
Квартира от собственника! 3-х комнатная 71кв.м 77-серия Не торец,Без ремонта Орентир Америка…
$76,000
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SV Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/5
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Район: Бектемирский Куйлюк Ориентир: Общество слепых Комнат: 3 Этаж: 5…
$72,000
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ComFort
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Продается Своя 3/2/2 квартира.С Ремонтом.полисадник + подвал. Всё сделано заходи живи.мираба…
$85,000
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SV Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Продается 2х комнатная квартира. Сделан свежий Евроремонт. Ориентир: Мирабадский район, …
$64,000
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SV Real Estate
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 177 м²
Этаж 1/7
Район: #Мирабад Улица: Хамал ЖК: "Greenwich" Британский квартал Застройщик: Golden House Кла…
$220,000
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/9
Продаю квартиру в Яшнабадском районе. Ориентир: Электроапарат. Узбум. Новостройка ,Салом Со…
$43,500
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Агентство
Rustam Realtor Estate
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Русский

Параметры недвижимости в Янгиташкентский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная