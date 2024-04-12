Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгиюль
  3. Жилая

Жильё в Янгиюль, Узбекистан

квартиры
1
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Саламатина Ориентир МЧС 1/1/5 Общая площадь -28м Есть огород. Без мебели и техники Цена - 43…
548,35 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/12
314,16 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ !!! Район: Мирзо Улугбекский Ориентир: Луначарский Комнат: 5 Этажност…
2,72 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
AMAZERA
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Куйичирчикский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Куйичирчикский район, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
1,13 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Шайхонтоҳур — Жарариқда 2 ХОНАЛИ 3 ҚАВАТ 4 қаватли ғиштли дом. Ремонти ўртача — хоналари ал…
759,83 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/4
1 xonali uy sotiladi 27m2 1/4/4 hamma narsasi bilan sotiladi 45.000$ orentir shayhontohur ro…
569,88 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/10
2/2/10 Мирабадский район, новостройка, ЖК Mirabad Avenue от Golden house, 3 линия, 59 кв., е…
2,19 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Срочно продам 2 х комнатную квартиру на Алмазарском районе на Кара камиш -1/4 19 дом 24 квар…
759,83 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат в Ханабад, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ханабад, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Toshken shaxar Olmazor tumani Ibrohim ota mahalla 5 xon remonti 80% bitgan 2.6 sotik Fasda …
1,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 8/10
Яккасарайский р-н, Eco House СРОЧНО!Продается квартира в престижном ЖК «Eco House” 1/8/10 5…
943,46 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Юнусабадский район Ул.Осиё 2в3/2/4 Спецплан ор.:Гидрометцентр/Хокимият Юнусабад Общая площа…
1,81 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом в старых сергелях из двух комнат, состояние - среднее, расположен рядом с глав…
462,23 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamonaviy Uylar
Языки общения
Русский