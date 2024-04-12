Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
285
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
167
Жилая
Квартира
24537
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
3976
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1071
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
119
Найти агента
116
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2692
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
87
Найти агента
116
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
237
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10132
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Янгиюль
Жилая
Жильё в Янгиюль, Узбекистан
квартиры
1
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
28 м²
1/4
Саламатина Ориентир МЧС 1/1/5 Общая площадь -28м Есть огород. Без мебели и техники Цена - 43…
548,35 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
35 м²
6/12
314,16 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
5
180 м²
3
СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДОМ !!! Район: Мирзо Улугбекский Ориентир: Луначарский Комнат: 5 Этажност…
2,72 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
AMAZERA
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Куйичирчикский район, Узбекистан
2
1
1
90 м²
4/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
1,13 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
3/4
Шайхонтоҳур — Жарариқда 2 ХОНАЛИ 3 ҚАВАТ 4 қаватли ғиштли дом. Ремонти ўртача — хоналари ал…
759,83 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
27 м²
4/4
1 xonali uy sotiladi 27m2 1/4/4 hamma narsasi bilan sotiladi 45.000$ orentir shayhontohur ro…
569,88 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
59 м²
2/10
2/2/10 Мирабадский район, новостройка, ЖК Mirabad Avenue от Golden house, 3 линия, 59 кв., е…
2,19 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
2/4
Срочно продам 2 х комнатную квартиру на Алмазарском районе на Кара камиш -1/4 19 дом 24 квар…
759,83 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Дом 5 комнат
Ханабад, Узбекистан
5
260 м²
1
Toshken shaxar Olmazor tumani Ibrohim ota mahalla 5 xon remonti 80% bitgan 2.6 sotik Fasda …
1,65 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
55 м²
8/10
Яккасарайский р-н, Eco House СРОЧНО!Продается квартира в престижном ЖК «Eco House” 1/8/10 5…
943,46 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
2/4
Юнусабадский район Ул.Осиё 2в3/2/4 Спецплан ор.:Гидрометцентр/Хокимият Юнусабад Общая площа…
1,81 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
1
Продаётся дом в старых сергелях из двух комнат, состояние - среднее, расположен рядом с глав…
462,23 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Zamonaviy Uylar
Языки общения
Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Получайте процент от успешных сделок, рекомендуя объект по ссылкам ниже!
Доступно только для зарегистрированных пользователей
Зарегистрироваться
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций