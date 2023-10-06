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Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
9
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ (Ц-5) 3/1/9; 80м2 Нежилое помещение Под офис отд.вход С…
1,77 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
3
94 м²
4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ на Ц-2 Алайском ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,44 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
78 м²
7
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
48,88 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
70 м²
1
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
42,77 млн сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
260 м²
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ на мет. Минор (Юнусабадский район) Вторая линия Общая …
4,15 млрд сум
Рекомендовать
Другое
Ташкент, Узбекистан
250 м²
5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
4
90 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ на Чиланзар-14 (Чиланзарский район) Комнат: 4 Этаж: 1 Эт…
1,28 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
62 м²
8
СРОЧНО! Продаётся помещение подвал. продажакоммерческого помещения, офис Шайхантахурский …
592,67 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
1
150 м²
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 5 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 9 …
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
2
130 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 7 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 10…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
1
90 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 3 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 9 …
1,83 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
350 м²
2
Вторая линия Яшнабадский район, ул.Риези (Ор-р школа Вундеркинд) 350 кв.м 175+175 (…
6,11 млрд сум
Рекомендовать
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Улица Мукумий ор-р: Флагман Яккасарайский район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 52 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
52
10
6 008 м²
3
Общая площадь: 6008 кв. м Ремонт: Отличный ремонт Цена: 4.200.000 у.е Две здания: 1-здан…
51,32 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
101 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на ЦУМ Ц-7 ор-р: магазин Смарт (Мирабадский район) Этаж: 1 Обща…
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
395 м²
3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Рекомендовать
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
1 000 м²
5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,88 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
7
300 м²
2
🔷Яккасарайском район Дом, вторая линия от ул Шота Руставели ♦️300Квм ♦️2 х этажный. …
1,47 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
103 м²
7
Продаётся нежилое помещение в Бизнес центре на Паркентском - 103м². Современный БЦ. Первая …
1,16 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
94 м²
4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ на Ц-2 Алайском ор-р: 17-школа (Юнусабадский район) Комн…
2,44 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
50
2 500 м²
7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР / Здание на Абдулла Каххара/Заводская (Яккасарайский ра…
31,77 млрд сум
Рекомендовать
Инвестиционная 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
2
1
9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
17,08 млн сум
1
Рекомендовать
1
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с подвалом
Ташкент, Узбекистан
1 051 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ПРОДАЕТСЯ ОФИС ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1051 м2 Первы…
20,16 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
230 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ на Шота Руставели ор-р: Текстильный мост (Яккасарайский район) Э…
4,89 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
4
Коммерчекая,нежилой Чилонзор-20 Тралейбус круг 2/1/4 готовый офис 60 кв м с ремонтом це…
702,65 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, в центре города
Ташкент, Узбекистан
5
80 м²
4
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ на Бадамзар (Юнусабадский район) Комнат: 5 Этаж: 1 Этажн…
2,44 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
105 м²
1
Продаётся магазин 🔔 ▪️Район:Мирзо Улугбекский ▪️Первая линия ▪️Фсад: 7 метров ▪️Площадь…
2,87 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
7
2
254 м²
СРОЧНО продается готовый шикарный офис😍 ▪️Район: Яшнабадский ▪️Ориентир: бывший кинотеатр…
3,91 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
5
1
150 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 5 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 9 …
3,06 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
7
1
130 м²
1
Продается нежилое помещение офис 🔔 ▪️Количество комнат: 7 ▪️ Этаж: 1 ▪️ Этажность : 10…
2,93 млрд сум
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