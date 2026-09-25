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Производственные здания в Ташкенте

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7 объектов найдено
Коммерческая территория на метро Алмазар в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая территория на метро Алмазар
Ташкент, Узбекистан
Площадь 27 220 м²
Количество этажей 3
Коммерческая территоритория находится на первой линии метров Алмазар.
$2,45 млн
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Частный продавец
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Продается Производство База Соток 50 Зангиота район в Ташкент, Узбекистан
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 54…
$2,00 млн
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Baht Residence
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Продается Цех 5349м2 Серглинский Район в Ташкент, Узбекистан
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 349 м²
Количество этажей 1
#Сергелиский район #Цех #НежилоеПомещение - Общая площадь: 5349м² - Соток 59 - Имеются …
$3,20 млн
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Агентство
Baht Residence
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BPNBPN
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi в Ташкент, Узбекистан
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Ташкент, Узбекистан
Площадь 865 м²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой й…
$350 000
НДС
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Частный продавец
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аренда под любой вид деятельности в Ташкент, Узбекистан
аренда под любой вид деятельности
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 3
Сдается в долгосрочную аренду помещения свободного назначения на втором и третьем этажах трё…
$5
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Продается производственная территория в Ташкент, Узбекистан
Продается производственная территория
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 2
Юкори-чирчикский район Поселок Ийк-Ота  От Поста ГАИ Рохат 2км 16.1 соток  800кв.м полез…
$300 000
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Частный продавец
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Производство в Ташкент, Узбекистан
Производство
Ташкент, Узбекистан
?? МАСЛОБОЙНЯ С ГОТОВЫМ БИЗНЕСОМ! ?? ⠀ ? Продаем уникальную маслобойню, расположенную …
$4,26 млн
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Агентство
FinSTrise
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