Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

;
рестораны
4
офисы
9
248 объектов найдено
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 994
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коммерческое помещение 1 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 5
1800 кв.м. 5 уровней . Лифт. Комнаты разделены. Иранский травертин. Кадастр 100%. Луначарски…
$1,95 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 997
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 583
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$174 769
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Этаж 4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирзо Улугбекский …
$1,68 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$898 813
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 775 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 775 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 775 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский  район Ориентир:Д…
$1,49 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TRILLION ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$284 624
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$129 829
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р М.Горький , метро БИЙ …
$148 817
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RieltorUz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Н…
$319 578
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$169 776
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 67 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 67 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
2/0/4 Продажа нежилого помещения 1-я линия Ул.Олтинтепа! Ориентир чайхана Салом! 67 м.кВ Ц…
$60 420
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Dilshod Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 190 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 190 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 190 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1 , ЧайКоф Площадь …
$514 369
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RieltorUz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 135 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 135 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$394 479
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 35 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 35 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$144 809
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Срочно продаётся Евро нежилое помещение Мирзо-Улугбекский район Максим Горький / метро БИЙ …
$148 817
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TRILLION ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$459 437
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$249 670
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 40 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 40 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 40 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$154 796
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1, ЭКО Парк П…
$898 898
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RieltorUz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбексий район Ориентир: Д…
$449 406
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Буз базар , Анор банк …
$129 841
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RieltorUz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продается и Сдам в Аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МирзоУлугбекский Ц1 в Ташкент, Узбекистан
Продается и Сдам в Аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ МирзоУлугбекский Ц1
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Ц…
$455 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 55 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 55 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 55 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$224 811
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OfismaOfis
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 101 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 101 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1 , Бибигон П…
$509 375
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RieltorUz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Срочно продаётся Нежилое помещение Мирзо-улугбекский район Максим Горький / Метро Первая л…
$125 180
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 125 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 125 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 125 м²
Количество этажей 8
Продам готовый коммерческий обьект 125 кв.м . на 2 линии в цокольном этаже 8 этажной новос…
$152 999
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zamira Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 92 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 92 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 92 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Мирзо Улугбек Раён Ор-р На против Паркентск…
$249 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TRILLION ESTATE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку