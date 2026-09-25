Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгихаётский район
  3. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Янгихаётском районе, Узбекистан

;
16 объектов найдено
Торговое помещенье 26квм Index в Ташкент, Узбекистан
Торговое помещенье 26квм Index
Ташкент, Узбекистан
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
СРОЧНО Продаётся коммерческое помещенье общей площадью 26 квм на втором этаже Блок "С 2" Тор…
$26 000
НДС
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом в Ташкент, Узбекистан
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный склад Идеальная инвестиция в недвижимость Самая высокая доходность в…
$1,90 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продается Гостиница 45 номеров в Ташкент, Узбекистан
Продается Гостиница 45 номеров
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
Продаестя Гостиница Сергилинский Район Ор-р Карзинка Основные характеристики: 🔹 Общая …
$1,55 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
BPNBPN
Коммерческое помещение 42 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 42 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Сергели — Tashkent_index, 42 КВАДРАТЛИ дўкон. Асосий йўлни юзида — 2 қаватда (Блок D1). Ка…
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
NOZA Real Estate
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi в Ташкент, Узбекистан
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Ташкент, Узбекистан
Площадь 865 м²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой й…
$350 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Нежилое здание 150 кв.м. вдоль дороги. Янгихаетский район, ориентир завод Бинокор. Без ремо…
$31 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 3 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 2
Адрес: Янгихаятский  район 🔹 Ориентр: ТКАД Корзинка констракшин сайт 🔹 Общая площадь: 3000 м…
$2,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REMAX Elite
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый бизнес 2 835 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 2 835 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 835 м²
Количество этажей 2
$3,00 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продаётся база сергели промзона 70 соток Канализация все Комуникация есть Железной дорожна…
$700 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ESTATE AGENT
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 865 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 865 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 865 м²
Сдается в аренду готовый автосервис: - Сергелийский район  - ориентир: Simma hotel  - Общ…
$5 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
NOZA Real Estate
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Продается территория . От в черте города. Промзона. Бинокор. Общая площадь 1,9 га. Территори…
$3,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zolotiy Kluchik
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Коммерческое помещение 5 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
Продаётся база 90 соток узгариш 5000 кв.м помишения с арендатороми готовый бизнес газ вода…
$1,20 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ESTATE AGENT
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся 50 соток сурум янги хайот старый пость квадратный участок 100 кв.м здания под …
$620 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ESTATE AGENT
Языки общения
Русский
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Для Производство в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Для Производство
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 865 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  район: Янгихаётский район Площадь: 865м² 2 этажное здани…
$1,05 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 5 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
#нотурар #база #склад #завод #цех #янгихаёт Янгихаëт туманида 55 соток ишлаб чикариш учун …
$1,70 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
UCOM
Языки общения
Русский
Срочно продается двух-этажное здание со цокольным этажом За подробной информации пишется на теле ... в Ташкент, Узбекистан
Срочно продается двух-этажное здание со цокольным этажом За подробной информации пишется на теле ...
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
$360 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский