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Коммерческая недвижимость в Бектимирском районе, Узбекистан

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 945 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 945 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 945 м²
Этаж 1/1
-Закрытая территория 1 этажное здание - Общая площадь земельный участок: 54 сотки -Площад…
$859 998
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 2 988 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 988 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 988 м²
Этаж 1/1
#Бектимир #ФООДСИТИЙ #1Линия #Здание #Цех #Склад - Ор-р Ором Ресторан - Площадь участка — 5…
$449 999
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Baht Residence
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Коммерческое помещение в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 2
Коммерческое помещение, место очень хорошое со всех соторон в радиусе 4 км крупные базары О…
$950 000
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SV Real Estate
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BPNBPN
Коммерческое помещение 5 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/1
Производственная база в Бектемирской промзоне. Площадь территории 80 соток. Полезная площадь…
$1,60 млн
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Агентство
Jasur Rieltor Estate
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Qo’yliq Katta Bozori в Ташкент, Узбекистан
Qo’yliq Katta Bozori
Ташкент, Узбекистан
Масштабный проект Qo’yliq Katta Bozori является одним из крупнейших торговых комплексов в Уз…
$808
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Застройщик
ETALON BUILDING
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Русский, Oʻzbekcha
Продаётся нежилое помещение площадью 50 м², расположенное на первой линии — прямо у оживлённой д ... в Ташкент, Узбекистан
Продаётся нежилое помещение площадью 50 м², расположенное на первой линии — прямо у оживлённой д ...
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продаётся нежилое помещение площадью 50 м², расположенное на первой линии — прямо у оживлённ…
$55 000
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Частный продавец
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Русский
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