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Коммерческая недвижимость в Бектимирский район, Узбекистан

инвестиционная недвижимость
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1 объект найдено
Qo’yliq Katta Bozori в Ташкент, Узбекистан
Qo’yliq Katta Bozori
Ташкент, Узбекистан
Масштабный проект Qo’yliq Katta Bozori является одним из крупнейших торговых комплексов в Уз…
Цена по запросу