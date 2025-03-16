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Склады в Ташкенте, Узбекистан

коммерческая недвижимость
1056
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1 объект найдено
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом в Ташкент, Узбекистан
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 1
Продаётся современный склад Идеальная инвестиция в недвижимость Самая высокая доходность в…
$1,90 млн
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