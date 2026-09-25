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Коммерческая недвижимость в Учтепинском районе, Узбекистан

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17 объектов найдено
Коммерческое помещение 957 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 957 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 957 м²
Этаж 1/4
#Учтепа #Штаб #Здание #Офис #Кафе #Ресторан #СалонКрасоты #Магазин #1Линия - Ор-р Школа 75 -…
$899 975
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Продам отличный коммерческий обьект с общей площадью 800.м. Продам отдельно стоящее 4 уро…
$519 998
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 57 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 57 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 57 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Учтепинский р-н Ор-р Кукча Дарвоза Площадь…
$136 832
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RieltorUz
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BPNBPN
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район в Ташкент, Узбекистан
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 2
#Зангиота #База - Ор-р Тахта Базар. - Технические параметры Базы: - площадь (общая) - 54…
$2,00 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Продам отличный коммерческий обьект с общей площадью 800.м. Продам отдельно стоящее 4 уро…
$519 999
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Агентство
Zamira Real Estate
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Русский, Oʻzbekcha
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Нежилое Помешение в Ташкент, Узбекистан
Нежилое Помешение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 68 м²
ПРОДАЁТСЯ ? #0330 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ▪️Расположение: Чиланзарскый район  ▪️Ориентир: Чилан…
$156 999
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 74 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 74 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Первая линия! Учтепинский район,12 квартал ,ориентир Учтепинская налоговая,клиника Шохмед Пр…
$115 000
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Агентство
LUKA ESTATE
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Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Адрес: Учтепинский район 🔹 Ориентир: Ширин 🔹 Общая площадь: 1200м2 🔹 Этажность: подвал, + 3 …
$1,20 млн
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Агентство
REMAX Elite
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Продаю Под Офис,магазин,нотариус или аптека.2х.комнатную квартиру на Чиланзаре 25 квартал напрот ... в Ташкент, Узбекистан
Продаю Под Офис,магазин,нотариус или аптека.2х.комнатную квартиру на Чиланзаре 25 квартал напрот ...
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продаю Под Офис,магазин,нотариус или аптека.2х.комнатную квартиру на Чиланзаре 25 квартал на…
$80 000
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 1 650 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 650 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 650 м²
#здания #нежилой #чиланзар21 Продаётся Отдельно стоящая здания Ориентир: Чиланзар-21, Учтеп…
$1,40 млн
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Агентство
UCOM
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Коммерческое помещение 1 640 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 640 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
Продаётся отдельно стоящая здания. Учтепинский район ор-р Учтепа Оутлет 1-я линия 5-сот. 5…
$1,40 млн
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Агентство
UCOM
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Коммерческое помещение 159 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 159 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 159 м²
#нежилой #чиланзар12 #бизнес Продается нежилой помещения в жилом доме. Ориентир: Чиланзар-1…
$117 000
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Агентство
UCOM
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Русский
Нежилое Помещение в Ташкент, Узбекистан
Нежилое Помещение
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
ПРОДАЁТСЯ ? #0330 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ▪️Расположение: Чиланзарскый район  ▪️Ориентир: Чилан…
$134 999
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Частный продавец
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Нежилое Помещение в Ташкент, Узбекистан
Нежилое Помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
ПРОДАЁТСЯ ? #0261  НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ▪️Расположение: Чиланзарский район  ▪️Ориентир: Пер…
$115 000
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Частный продавец
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Продается земля в Ташкент, Узбекистан
Продается земля
Ташкент, Узбекистан
Площадь 6 200 м²
Учтепинский район  ориентир: Истирохат соток:62 Фасад:40 цена: 60.000$ за сотку
$3,72 млн
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Частный продавец
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Готовый бизнес 1 344 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 1 344 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
$976 649
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Агентство
Domio
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Нежилое Помещение №0330 в Ташкент, Узбекистан
Нежилое Помещение №0330
Ташкент, Узбекистан
Площадь 68 м²
ПРОДАЁТСЯ ? #0330 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ▪️Расположение: Чиланзарскый район  ▪️Ориентир: Чилан…
$157 000
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Частный продавец
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