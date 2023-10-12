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Коммерческая недвижимость в Учтепинский район, Узбекистан

офисы
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2 объекта найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 103 м²
Этаж 1/5
Срочно продам готовую клинику. Чиланзар 25 квартал вдоль дороги. Площадь 103м2 6 комнат. …
1,96 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Первая линия! Учтепинский район,12 квартал ,ориентир Учтепинская налоговая,клиника Шохмед Пр…
1,41 млрд сум