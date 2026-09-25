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Отели в Ташкенте

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20 объектов найдено
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175 в Ташкент, Узбекистан
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Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 7
ID: V00175 Продажа действующий отель Общая площадь: 2300 м² Этажность: 7 этажей Год пост…
$2,40 млн
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel в Ташкент, Узбекистан
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 4
🌟 Продаётся ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ! 🌟Яккасарайский р-н, ориентир: Конституци…
$3,70 млн
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West End Consulting
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ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСТИНИЦА в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСТИНИЦА
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 159 м²
Количество этажей 4
🌟Готовый гостиничный бизнес с действующей клиентской базой и стабильным доходом.🌟 🌟Яккаса…
$2,20 млн
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West End Consulting
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BPNBPN
Продается здание под любой бизнес в Ташкент, Узбекистан
Продается здание под любой бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 428 м²
Количество этажей 6
ПРОДАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ 🔷 Район: Яккасарай, Ракат махалля 🔷 Назначение: гостиниц…
Цена по запросу
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UmicH RieltoR
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ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В ТАШКЕНТЕ в Ташкент, Узбекистан
ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В ТАШКЕНТЕ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 10
Мирзо-Улугбекский район, центр 🌟 Земельный участок — 36 соток 🌟 Общая площадь — 4 500 м²…
$8,10 млн
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West End Consulting
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Продаётся гостиница с арендаторами в Ташкент, Узбекистан
Продаётся гостиница с арендаторами
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Локация ориентир 8 роддом ва Марриот мехмонхона (Красная,попадает под снос) По кадастру …
$1,65 млн
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REITATW
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Продается Гостиница 45 номеров в Ташкент, Узбекистан
Продается Гостиница 45 номеров
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
Продаестя Гостиница Сергилинский Район Ор-р Карзинка Основные характеристики: 🔹 Общая …
$1,55 млн
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Baht Residence
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Отель 1 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Отель 1 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Продается действующая гостиница 📍Яккасарайском районе на 34 номера.  Ориентир махалля Муким…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Продается Гостиница 34 номеров Яккасарайский район в Ташкент, Узбекистан
Продается Гостиница 34 номеров Яккасарайский район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Яккасарай Гостиница - Соток -3,25 - Площадь строения - 1000м2 - Год постройки - 2024 - …
$1,55 млн
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Baht Residence
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Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес Гостиница из 12 квартир Центр города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
Продается готовый бизнес, ГОСТИНИЦА/ГОСТЕВОЙ ДОМ в Мирабадском районе, ул.Катта Мирабад. Ор…
$1 000 000
НДС
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REITATW
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ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 9
Юнусабадский район 🌟Общая площадь здания — 5 000 м² 🌟Терраса — 650 м² 🌟9 уровней 🌟2 скор…
$9,90 млн
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West End Consulting
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Продается гостиница 65 номеров в Ташкент, Узбекистан
Продается гостиница 65 номеров
Ташкент, Узбекистан
Площадь 24 000 м²
Количество этажей 4
Яккасарайский Район - 4-й Этаж - Общая площадь: 2 400 м² - Земля 7,3 соток. - 65 номеров…
$4,00 млн
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Baht Residence
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Продаётся гостиница с готовой клиентской базой в Ташкент, Узбекистан
Продаётся гостиница с готовой клиентской базой
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
#Мирабад - 2 Этажны Здание - Общая площадь: 600 м - Жилая площадь: 530 м² - Соток 4,58 …
$600 000
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Baht Residence
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Продается Гостиница 20 Номеров с Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продается Гостиница 20 Номеров с Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 840 м²
Количество этажей 4
Яккасарай Гостиница - Соток 210 - Общая площадь: 840 м² - 4-й Этажны - 20 номеров - 11…
$1,35 млн
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Baht Residence
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Отель 2 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Отель 2 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 4
Продается действующая гостиница в  📍Яккасарайском районе на 65 номеров.  Ориентир Жуманжи. …
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Продаётся помещение под частную Гостиницу в Ташкент, Узбекистан
Продаётся помещение под частную Гостиницу
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Бадамзар Цена 1500 usd  за 1 кв.м. 2,57 сот + прелегающая территория  здание Адрес: Юн…
$1,50 млн
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REITATW
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Срочно Гостиница Сотилади тайёр в Ташкент, Узбекистан
Срочно Гостиница Сотилади тайёр
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 26
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продаётся действующая Гостиница. Тошкент Ракат Район:  Яккасарой Полезная площадь…
$1,30 млн
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REITATW
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Отель 3 326 м² в Ташкент, Узбекистан
Отель 3 326 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 70
Площадь 3 326 м²
Количество этажей 7
$4,00 млн
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Domio
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ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 19
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ ОТЕЛЬ | ЮНУСАБАД | ТАШКЕНТ Адрес: Юнусабадский р-н, Бадамзар, Институт …
$1 000 000
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West End Consulting
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Продажа гостиницы премиум класса в центре Ташкента в Ташкент, Узбекистан
Продажа гостиницы премиум класса в центре Ташкента
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 62
Площадь 3 819 м²
Количество этажей 5
Отель площадью 3819 м² на участке 8 соток, открыт в марте 2024 года. Стандартные номера: 57…
$1
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Частный продавец
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