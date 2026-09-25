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Инвестиционная недвижимость в Ташкенте, Узбекистан

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Яккасарайский район
4
Чиланзарский район
3
Инвестиционная Удалить
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13 объектов найдено
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продаются 2 подземные парковочные (гараж) места в ЖК Via Port. под кафе Шеф Бургером и ристо…
$15 000
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Kahramon Real Estate
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Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур в Ташкент, Узбекистан
Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Яккасарай - Ор-р ЖК Узбегим - Общая площадь: 80 м2 - Кол-во комната: 3 - Евроремонт - П…
$225 000
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Baht Residence
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ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 52 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ #Яккасарайский район Ор-р Qanotchi …
$136 500
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Baht Residence
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BPNBPN
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Чиланзарский район Ор-р: ул.Чупон …
$117 000
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Baht Residence
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Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ в Ташкент, Узбекистан
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 83 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 6-…
$210 000
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Baht Residence
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ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Яшнабадский район Ор-р: Боткина / …
$185 000
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Baht Residence
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Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 м²
Количество этажей 4
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Чиланзарский район 📍 Ориентир: 6-й кв…
$129 000
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Частный продавец
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 СОВРЕМЕННЫХ ТАУНХАУСА в Ташкент, Узбекистан
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 СОВРЕМЕННЫХ ТАУНХАУСА
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
ИНВЕСТОРСКИЙ ПРОЕКТ: 2 ТАУНХАУСА 🏗 Участок под строительство 2 современных таунхаусов | 5…
$380 000
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Частный продавец
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — УЧАСТОК ПОД МИНИ-БИЗНЕС-ЦЕНТР ИЛИ МЕДЦЕНТР | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ в Ташкент, Узбекистан
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ — УЧАСТОК ПОД МИНИ-БИЗНЕС-ЦЕНТР ИЛИ МЕДЦЕНТР | ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 500 м²
МИНИ БИЗНЕС-ЦЕНТР / МЕДЦЕНТР 🏢 Участок под строительство мини-БЦ или медицинского центра …
$380 000
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Частный продавец
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Инвестиционная в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
$1 406
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Застройщик
RUSTAM INVEST TRADE
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Русский
Инвестиционная 1 390 м² в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционная 1 390 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 390 м²
Количество этажей 4
Отдельно Стоящее Здание. Первая линия 1 390 м2. Жомий. Almazar-City ОПИСАНИЕ: Продаетс…
$1,50 млн
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Агентство
Agent Nedvijimosti
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Русский
RABAD строительный торговый центр в Ташкент, Узбекистан
RABAD строительный торговый центр
Ташкент, Узбекистан
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 3
«RABAD» - трёхэтажный строительный торговый центр, расположенный на площади 40 000 кв.м. в с…
Цена по запросу
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Застройщик
RABAD
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Русский, Oʻzbekcha
Qo’yliq Katta Bozori в Ташкент, Узбекистан
Qo’yliq Katta Bozori
Ташкент, Узбекистан
Масштабный проект Qo’yliq Katta Bozori является одним из крупнейших торговых комплексов в Уз…
$808
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Застройщик
ETALON BUILDING
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Русский, Oʻzbekcha

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