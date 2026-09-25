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Коммерческая недвижимость в Юнусабадском районе, Узбекистан

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250 объектов найдено
394м2 помещение // Tashkent city Gardens в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
394м2 помещение // Tashkent city Gardens
Ташкент, Узбекистан
Площадь 394 м²
Количество этажей 7
Продается помещение Tashkent city Gardens Ориентир: автосалон Toyota Евроремонт 1-этаж,по…
$5 250
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OOO "TORA TOWER"
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Коммерческое помещение 51 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 51 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 51 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4 /…
$199 736
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Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$249 670
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BPNBPN
Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц6 /…
$182 759
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OfismaOfis
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Продаётся здание с арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продаётся здание с арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 044 м²
Количество этажей 3
Адрес: Юнусабадский район 🔹 Ориентир: Бодомзар 🔹 3 -- соток 🔹 Общая площадь: 1044м2 🔹 По…
$1,80 млн
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REMAX Elite
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р Ц-6 , Узбат , Минор …
$182 776
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 51 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 51 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 51 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4/Ал…
$198 756
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TRILLION ESTATE
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Продаётся здание возле метро в Ташкент, Узбекистан
Продаётся здание возле метро
Ташкент, Узбекистан
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
Адрес: Сергелийский район 🔹 Ориентир: Титаник, Рядом метро 4-станция 🔹 Общая площадь: 700м…
$600 000
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REMAX Elite
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Коммерческое помещение 21 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 21 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 21 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Ц…
$79 902
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4 …
$319 578
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 724 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 724 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 724 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$1,60 млн
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 724 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 724 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 724 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р ЖК Muhtasham, Минор м…
$1,60 млн
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р Ц-6 , Узбат , Минор …
$209 605
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 156 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 156 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 156 м²
🏢 ПРОДАЁТСЯ / СДАЁТСЯ В АРЕНДУ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ!   📍 Ташкент, Ми…
$260 000
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SquareLab innovative property solutions
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Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН в Ташкент, Узбекистан
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Этажность : 3 - Площадь - 200…
$2,20 млн
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Baht Residence
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Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
🔈 ПРОДАЖА-АРЕНДА ОБЪЕКТА от KНT ✔️ Идеально под Инвестиции! 🔵ШоуРум 🔵Тур Фирма 🔵Офис…
$230 000
НДС
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KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Коммерческое помещение 94 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 94 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Срочно Продаётся  #НЕ ЖЕЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! Адрес: Юнусабадский р-н …
$210 000
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SV Real Estate
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Коммерческое помещение 1 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 250 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Юнусабадский р-н Ор-р Юнусабад, Посольство США …
$2,00 млн
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 297 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 297 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 297 м²
Этаж 1
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$578 793
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TIAN Real Estate
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Коммерческое помещение 611 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 611 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 611 м²
Количество этажей 2
🏢 ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ | ЧИЛАНЗАР   📍 Чиланзар, 11 квартал, ул. Ширин Орие…
$860 000
НДС
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SquareLab innovative property solutions
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Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский рай…
$170 000
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 283 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 283 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 283 м²
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ #Юнусабадский район ЖК Мухташам ПЛОЩАДЬ: 283 кв.м 1 ЭТАЖ:…
$789 998
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 350 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 350 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Этаж 1/9
Продам отличное коммерческое помещение с общей площадью 350 кв.м. на 1 и 2 этажах. Высота …
$2 100
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Агентство
Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 5 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 9
Юнусабадский район Общая площадь здания — 5 000 м2, Терраса — 650 м2 9 уровней, 2 скоростн…
$9,89 млн
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West End Consulting
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Коммерческое помещение 75 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район О…
$119 899
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: 8 кв…
$176 852
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OfismaOfis
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Продажа помещение от КНТ Яшнабадский р-н Авиатор, Паркентский в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Яшнабадский р-н Авиатор, Паркентский
Ташкент, Узбекистан
Площадь 37 м²
Количество этажей 1
⚡️ ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЕ от КНТ 🔹 Идеально под инвестиции! 🔹Район: Яшнабадский 🔹Ориентир:…
$77 000
НДС
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KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Коммерческое помещение 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Юнусабадский р-н  Ор-р 3 квартал , 5 детская больница Площадь : 95 м2 Этаж : 1 Кол-во комна…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 72 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 72 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 72 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р Ц-5 , метро минор П…
$178 139
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 59 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 59 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
#Продажа Юнусабад 13 Ориентир : Ахмат даниш 2 линия Не жилое помещение Площадь 59м² Первы…
$83 000
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HALOL ESTATE Madina Zakirova
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