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Коммерческая недвижимость в Яккасарайский район, Узбекистан

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303 объекта найдено
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка в Ташкент, Узбекистан
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Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 9
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! Адрес: Яккасарайский р-н, ориентир: ул. Кичик Бешагач, Глинк…
$9,99 млн
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West End Consulting
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel в Ташкент, Узбекистан
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Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 4
🌟 Продаётся ГОТОВЫЙ ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ПОД КЛЮЧ! 🌟Яккасарайский р-н, ориентир: Конституци…
$3,70 млн
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West End Consulting
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Коммерческое помещение 608 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 608 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 608 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ЖК …
$998 681
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OfismaOfis
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BPNBPN
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$229 697
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Коммерческое помещение 340 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 340 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 340 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$749 011
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Коммерческое помещение 93 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 93 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 93 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Яккасарайский р-н Ор-р Гост Россия, Кунаева Пло…
$169 792
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 515 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 515 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 515 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: сза…
$998 681
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 240 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 240 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 240 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$319 578
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$244 677
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$299 604
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Коммерческое помещение 115 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 115 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 115 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$499 340
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Коммерческое помещение 30 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 30 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$148 803
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Коммерческое помещение 20 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: Рак…
$69 914
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р Нукусская, Piramit T…
$324 602
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р ул.Шота Руставели , …
$299 633
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Коммерческое помещение 608 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 608 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 608 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЖК Сеул Мун Next Бабур (Яккасарайский район) Этаж: Цокольный Этажность:…
$998 775
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 515 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 515 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 515 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский  район Ориентир: сза…
$998 775
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 123 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 123 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 123 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район …
$194 743
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OfismaOfis
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🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи в Ташкент, Узбекистан
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
🌟АДРЕС: Яккасарайский р-н, улица Юсуф Хос Ходжиб, Ор-р ДЖУМАНДЖИ КАФЕ И ПЕД ИНСТИТУТ. 🌟Площ…
$259 000
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West End Consulting
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Коммерческое помещение 123 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 123 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 123 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район …
$214 820
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Коммерческое помещение 156 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 156 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Объект по ул. Шота Руставели, ориентир вход на рынок Аския. Отдельно стоящее здание площадь…
$5 702
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 82 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 82 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 82 м²
Этаж 1
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$224 999
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TIAN Real Estate
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Коммерческое помещение 176 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 176 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 176 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р Шота Руставели, Al B…
$454 443
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Срочно продаётся Евро нежилое помещение Яккасарайский район Улица Шота Руставели Ор-р: Братс…
$254 999
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 770 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 770 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 770 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Яккасарайский р-н Ор-р Ракат Махалля Площадь з…
$730 000
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 316 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 316 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Этаж 1/10
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ули…
$599 998
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 25 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 25 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 25 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район О…
$69 941
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 30 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 30 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р ул.Шота Руставели , …
$148 817
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Коммерческое помещение 316 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 316 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ули…
$598 266
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
ул.Нукуская / Первая линия / Офис - Продажа/Аренда Общая площадь — 85 м² Первая линия — о…
$329 999
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CENTRAL REALTY
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