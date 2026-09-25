Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ташкент
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Ташкенте

;
Юнусабадский район
6
Мирабадский район
3
Чиланзарский район
4
Яшнабадский район
6
Готовый бизнес Удалить
Очистить
27 объектов найдено
Готовый бизнес 82 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 82 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Скоро продам офис. 1 этаж, евроремонт, дом кирпичный, кадастровая площадь здания 82 м2, када…
$130 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Пpoдaётcя готовый бизнес. в Ташкент, Узбекистан
Пpoдaётcя готовый бизнес.
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Пpoдaётcя гoтoвый бизнec. Фacтфyд. Bдoль дopoги, мecтo oтличнoe. C вывecкoй и бaнepoм нa cтe…
$41 425
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 5
ПРОДАЕТСЯ ПРЕМИАЛЬНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ | ГОТОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ🌟 🌟Адрес: Мираба…
$5,50 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
🚗 ПРОДАЁТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОСЕРВИС И АВТОМОЙКА 💦   📍 Ориентир: Янги Узбекистан    …
$16 384
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SquareLab innovative property solutions
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Продажа коммерческое помещение. ID 100146 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение. ID 100146
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
ID: 100146 Продажа коммерческое помещение, общая площадь 450 м². Состояние: евроремонт. …
$1,10 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый бизнес 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Tayyor o‘quv markaz sotiladi (Toshkentda, zo‘r joylashuv)   Toshkent shahrida joylashg…
$32 000
НДС
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый Бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый Бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
Юнусабад 13 Ориентир : Ахмат даниш 2 линия Не жилое помещение Площадь 59м² Первый этаж …
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый бизнес 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
$160 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продам готовый бизнес первая линия в Ташкент, Узбекистан
Продам готовый бизнес первая линия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
​​​​​​продам готовый бизнес на чилонзаре кафе, автосервис, автомойка, Печёный цех, автосерви…
$9,00 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 2
Срочно продается ресторанный бизнес! Обошлось в 200.000$. Отдадим за 65.000$ Аренда в меся…
$65 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Помещения под десткий сад в Ташкент, Узбекистан
Помещения под десткий сад
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 25
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Помещения под десткий сад
$600 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Ness Development
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Помещение 75м2 на Ц-5 с готовым салоном красоты на 7 мест в Ташкент, Узбекистан
Помещение 75м2 на Ц-5 с готовым салоном красоты на 7 мест
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Идеальная инвестиция. Полностью готовый бизнес. Можно сдавать в аренду 3000$+, либо работать…
$252 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 72 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 72 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
#1369 СРОЧНО! Продаётся Квартира. продажа квартиры, офис или салон карсоты Чиланзарски…
$130 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Производство и магазин женской одежды в Ташкент, Узбекистан
Производство и магазин женской одежды
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Продается готовый бизнес. Производство и магазин женской одежды. Налажен Экспорт через Wildb…
$2 500
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Производство декоративных кирпичей и панелей в Ташкент, Узбекистан
Производство декоративных кирпичей и панелей
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Готовый собственный бизнес Продаю всё , так как переежаем в другую страну ! Читать внимат…
$6 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития в Ташкент, Узбекистан
Готовый Бизнес Почемучки Школа раннего развития
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Что входит в сумму продажи: 90 квадратов Все удобства и учебные пособия Три комнаты для у…
$35 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
?ГОТОВЫЙ БИЗНЕС ПРОДАЁТСЯ ?Шайхантахурский район Лабзак 76 ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ИДЕАЛЬНАЯ ИНВЕ…
$250 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 2 835 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 2 835 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 835 м²
Количество этажей 2
$3,00 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Продаётся здание в Алмазарском районе Ташкента в Ташкент, Узбекистан
Продаётся здание в Алмазарском районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
Площадь 770 м²
Количество этажей 3
Продаётся здание площадью 770 кв. м. в Ориентир: ул. Джарарык Здание находится на балансе ф…
$460 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ... в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ...
Ташкент, Узбекистан
Что вы получаете: Полностью оборудованный зал с профессиональными американскими столами У…
$44 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Продается готовый бизнес автомойка самообслуживания в Ташкент, Узбекистан
Продается готовый бизнес автомойка самообслуживания
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 1
Продам готовый бизнес: прибыльная автомойка самообслуживания с быстрой окупаемостью! Мест…
$80 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 1 344 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 1 344 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 344 м²
Количество этажей 3
$976 649
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Продается For sale Сотилвоти / building здание бино в Ташкент, Узбекистан
Продается For sale Сотилвоти / building здание бино
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Площадь 1 407 м²
Количество этажей 4
Продается административное здание с готовым бизнесом в городе Ташкент, Яккасарай район. Под…
$2,80 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес 75 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 75 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается Готовый Бизнес – Салон Красоты в центре  Продается уютный, современный и полнос…
$35 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый бизнес первая линия в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес первая линия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 3 000 м²
Продам готовый бизнес на чилонзаре кафе, автосервис, автомойка, Печёный цех, автосервис, мор…
$9,00 млн
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
$3,00 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Готовый бизнес 4 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 4 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 130 м²
Количество этажей 4
$2,50 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Типы недвижимости в Ташкенте

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
магазины