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Готовый бизнес в Ташкенте, Узбекистан

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Готовый бизнес 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
#1369 СРОЧНО! Продаётся Квартира. продажа квартиры, офис или салон карсоты Чиланзарски…
1,59 млрд сум