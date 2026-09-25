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Коммерческая недвижимость в Чиланзарском районе, Узбекистан

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159 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 290 м² в Ташкент, Узбекистан
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Коммерческое помещение 1 290 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 290 м²
Этаж 1/2
#Чиланзар #Хозиробод #Здание #Цех #НежилоеПомещение #1Линия - Ор-р NEO MED CARDIO - Здание …
$62 500
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Baht Residence
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33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА в Ташкент, Узбекистан
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33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА
Ташкент, Узбекистан
Площадь 7 255 м²
Количество этажей 5
КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ НА ПРОДАЖУ Чиланзарский район, Ташкент Первая линия по ул. Муккими …
$8,50 млн
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OOO "TORA TOWER"
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Коммерческое помещение 320 м² в Ташкент, Узбекистан
TOP TOP
Коммерческое помещение 320 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
Этаж 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$720 214
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 9 кв…
$124 835
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 11 к…
$119 842
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 37 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 37 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 37 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 8 кв…
$84 888
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: улиц…
$139 815
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 110 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 110 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский райо…
$298 606
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 20 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 8 кв…
$64 914
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/4
Чиланзарзарский район - Общая площадь: 2 000 м² - Площадь земельного участка — 0,0687 соток.…
$2,20 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 133 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 133 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 133 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: Тамо…
$199 832
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Нежилое помещение Чиланзар-8 Улица Катартал первая линия Площадь:60 м2 торец Долгосрочн…
$110 000
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SV Real Estate
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Коммерческое помещение 312 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 312 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 312 м²
Этаж 1/4
#Чиланзар #1линия #Кафе #Ресторан - Ор-р Прокуратура города Ташкента - 1/5/4 312м2 - Кол-в…
$515 256
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 480 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 480 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 480 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 6 кв…
$589 506
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Коммерческое помещение 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 23 кв…
$529 351
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 2 075 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 075 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 075 м²
Количество этажей 4
В Чиланзарском районе продается отдельно стоящее здание с готовым гостиничным бизнесом. Объе…
$2,00 млн
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ESTATE AGENT
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/4
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Общая площадь: 2 000 м² - Площадь…
$2,20 млн
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Baht Residence
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Магазин 77 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 77 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт   Доп…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский райо…
$160 000
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Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район О…
$259 782
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: Алго…
$369 547
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 600 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 600 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 600 м²
Этаж 1/2
Yirik restavratorlar va investorlar uchun ideal taklif. Sotaman : 2,6 sotixli maydondagi 3 d…
$1,30 млн
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 750 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 750 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 750 м²
Этаж 1/2
#Чиланзар #Здание #1линия - Ор-р: Напротив Корзинки - Этажность - 2 - Соток- 6 - Площадь …
$890 356
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 372 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 372 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 372 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ор…
$449 623
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 21 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 21 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 21 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район О…
$84 929
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Коммерческое помещение 35 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 35 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! ГОТОВЫЙ БИЗНЕС #Чиланзарский район Ор-р:…
$120 000
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Baht Residence
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Готовый офис с арендатором. в Ташкент, Узбекистан
Готовый офис с арендатором.
Ташкент, Узбекистан
Площадь 35 м²
СВОЙ. ПРОДАЕТСЯ  Коммерческое помещение. Ул. Мукумий Чиланзарский район  Комн…
$128 000
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 320 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 320 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 320 м²
Этаж 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$719 997
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Агентство
Zamira Real Estate
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Продам своё нежелое помещение Чилонзар 18 квартал в Ташкент, Узбекистан
Продам своё нежелое помещение Чилонзар 18 квартал
Ташкент, Узбекистан
Площадь 84 м²
Количество этажей 9
Продам своё нежелое помещение На Чилонзаре 18 квартал дом 5 3/1/9 84 кв метров. Сдавали в ар…
$225 000
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 83 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 83 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 83 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Чиланзарский райо…
$134 572
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Агентство
TRILLION ESTATE
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