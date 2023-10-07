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Коммерческая недвижимость в Чиланзарский район, Узбекистан

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12 объектов найдено
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 395 м²
Количество этажей 3
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ  на Аския базар (Яккасарайский район) Уро…
4,40 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ: Гостинице / ОФИСЕ  Яккасарайский район Ориентир - Г…
26,88 млрд сум
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 7 комнат со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
🔷Яккасарайском район  Дом, вторая линия  от ул Шота Руставели ♦️300Квм ♦️2 х этажный. …
1,47 млрд сум
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 50 комнат со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 50
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 7
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  БИЗНЕС-ЦЕНТР / Здание на Абдулла Каххара/Заводская (Яккасарайский ра…
31,77 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на Шота Руставели  ор-р: Текстильный мост (Яккасарайский район) Э…
4,89 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на Шота Руставели  ор-р: Аския базар  (Яккасарайский район) Комна…
1,67 млрд сум
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  на Юсуф-Хос-Ходжиба ор-р: Моно/Джуманджи  (Яккасарайский район) Э…
1,71 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
НЕЖИЛОЙ ПОМЕЩЕНИЕ  ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ  1.ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГЕ  Общая площадь: 85,м2 Сос…
1,77 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 4 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 225 м²
ПРОДАЁТСЯ Нежилое СРОЧНО   ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ МАГАЗИНА-БУТИКА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА КАФ…
3,67 млрд сум
Офис в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Офис в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЁТСЯ ЗДАНИЕ на махалле Ракат ор-р: Корзинка Ракат (Яккасарайский район)   …
24,44 млрд сум