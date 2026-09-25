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Магазины в Ташкенте

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Юнусабадский район
3
Шайхантахурский район
5
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15 объектов найдено
Магазин в Ташкент, Узбекистан
Магазин
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛ…
Цена по запросу
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Магазин 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Пл…
Цена по запросу
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Магазин 77 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 77 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт   Доп…
Цена по запросу
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BPNBPN
Продается коммерческое помещение в Яккасаре 80м2 Шота Руставели СРОЧНО в Ташкент, Узбекистан
Продается коммерческое помещение в Яккасаре 80м2 Шота Руставели СРОЧНО
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 9
Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Яккасарайский район 📍 Ориентир: ул. Ш…
$200 000
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Частный продавец
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Магазин 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
❗️ Аренда  📍Мирзо-Улугбекский р-н  Ор-р стадион Старт Площадь : 80 м2 Этаж : 1 Кол-во комн…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Магазин 39 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 39 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 39 м²
Сдаётся в аренду нежилое помещение Мирабадский район ул. Ориентир: ЦУМ Площадь :  39 м2   Э…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Магазин 88 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 88 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продажа коммерческой недвижимости - Офис  Р-н : Мирабадский  Ор-р :Angle's food. метро Айбе…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Магазин 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Продажа коммерческой недвижимости - офис  Юнус-абадский район  Ор-р Бадамзар мечеть   Площа…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart в Ташкент, Узбекистан
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart
Ташкент, Узбекистан
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
Рекомендуется осмотреть объект перед участием в аукционе. Общая площадь торгово-торгового ко…
$18 001
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Частный продавец
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Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение в Ташкент, Узбекистан
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение
Ташкент, Узбекистан
Площадь 326 м²
Количество этажей 4
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ или ПРОДАЖА: Элитное помещение в 326 кв.м вдоль Парка (первая линия) в сам…
$1,40 млн
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Агентство
REITATW
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Jomiy Mall в Ташкент, Узбекистан
Jomiy Mall
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 270
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 5
Jomiy Mall — это специализированный торговый центр строительных и отделочных материалов, рас…
$2 500
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Частный продавец
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Магазин 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
Ялангач в Доль битонки где ЛОКОМОТИВ ПАРК готовый бизнес магазин 95 квадратов торцевой 1 эта…
$135 000
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Агентство
Zolotiy Kluchik
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Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика в Ташкент, Узбекистан
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика China House
$666
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Застройщик
China House
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Магазин 14 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 14 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 14 м²
Магазин площадью 14 квадратных метров на 5 этаже коммерческого здания «Ибн Сино». Рядом с м…
$18 250
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Частный продавец
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Oʻzbekcha
Магазин 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается действующий магазин с арендаторами. Аренда магазина составляет ежемесячно.. Ориент…
$84 000
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Zolotiy Kluchik
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