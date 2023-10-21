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Коммерческая недвижимость в Шайхантахурский район, Узбекистан

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17 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 057 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаются просторная помещения фотостудия "Merry Me" в центре города Описани…
9,18 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
7,34 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 1-ЛИНИЯ Вдоль дороги Лабзак, Шайхонтохурский район Площадь: 66м2 Еврор…
1,53 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 66 м²
Этаж 1/5
Продается готовый офис с Арендаторами !! Адрес: Шайхонтахурский район Лабзак (торец) 1 этаж …
1,53 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение Адрес который вы будете называть с гордостью Шайхонтахурск…
1,68 млрд сум
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
4,59 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Продаётся Своя Под Офис Чиланзар Октепа 1в2/1/4 Шайхантахур район Улица Гулхани Кирпичный д…
770,81 млн сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 230 м²
Этаж 1/9
Продаётся 230 кв.м 8 комнатная офис учебный 1 этаж 9 этажного дома ц 14 ганга улица Абай п…
3,43 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 167 м²
Этаж 1
Продаётся действующий ресторан кафе 167 кв.м 1 этаж готовый ресторан вдоль центральной дорог…
5,14 млрд сум
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 315 м²
Количество этажей 2
Продаётся отдельно стоящий здания под гостиницу 2312 кв.м 2 этажный + Подвал 40 комнатная О…
28,32 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 920 м²
ПРОДАЁТСЯ #0074 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЕ Расположение:Шайхантахурский район Ориентир:…
3,85 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Количество этажей 7
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
48,94 млн сум
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
42,82 млн сум
Другое в Ташкент, Узбекистан
Другое
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
Коммерческая 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Количество этажей 8
СРОЧНО! Продаётся помещение подвал. продажакоммерческого помещения, офис Шайхантахурский …
593,40 млн сум
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Количество этажей 4
Продается квартира под офис  Ц-5 Вторая линия  Ор-р: Dafna  Комнат-4 Этаж-1 Этажность-…
2,02 млрд сум
Коммерческая 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  САЛОН КРАСОТЫ на Ц-5 Монумент Мужества  (Юнусабадский район) Вдол…
1,84 млрд сум