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Коммерческая недвижимость в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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106 объектов найдено
Коммерческое помещение 87 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 87 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 87 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
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Коммерческое помещение 2 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 200 м²
Шайхонтохур район Ориентир - Мумтоз туйхона Этажность-4 уровня Площадь-2200 м2 Площадь зе…
$5,99 млн
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TRILLION ESTATE
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BPNBPN
Коммерческое помещение 695 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 695 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 695 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский  район Ориентир: Л…
$729 106
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TRILLION ESTATE
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Магазин в Ташкент, Узбекистан
Магазин
Ташкент, Узбекистан
Количество этажей 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛ…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Шайхантахурский р-н Ор-р “ЖК Boulevard”, Фу…
$767 281
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский район Ориентир: у…
$199 832
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 114 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 114 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 114 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Шайхантахурский р-н Ор-р Tashkent city , Nest One…
$430 000
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RieltorUz
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Предлагается к продаже полноценный третий этаж формата Open Space в современном мини-бизнес-цент ... в Ташкент, Узбекистан
Предлагается к продаже полноценный третий этаж формата Open Space в современном мини-бизнес-цент ...
Ташкент, Узбекистан
Площадь 416 м²
Количество этажей 4
Продажа третьего этажа (Open Space) в новом БЦ С класса Площадь: 415,5 м² Предлагается…
$520 000
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Застройщик
SAID’S FAMILY BUSINESS
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Коммерческое помещение 46 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 46 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 46 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ!!! #Шайхантохурский район Ориентир: Ташкент…
$144 879
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 316 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 316 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Шайхантахурский р-н Ор-р ул.Нурафшан , Кокч…
$338 912
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RieltorUz
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Магазин 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Пл…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Шайхантахусркий р-н Ор-р Ц-13 , Абай корзинка П…
$245 000
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Шайхантахусркий р-н Ор-р Ц-13 , Абай корзинка П…
$244 700
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RieltorUz
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Нежилое пом. Ул. Нурафшон 316квм в Ташкент, Узбекистан
Нежилое пом. Ул. Нурафшон 316квм
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Количество этажей 2
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Шайхантахур р-н Ор-р : ул. Нурафшон Общая Пл…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 350 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 350 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 350 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Шайхантахурский р-н Ор-р ЖК Gardens, Tashke…
$1,45 млн
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 2 450 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 450 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 450 м²
Этаж 1/3
#Шайхантахур #1Линия - 3-й Этажны Здание - Общая площадь: 2450 м² - Соток 7,8 - Ремонт средн…
$2,50 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 841 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 841 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 841 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Шайхантахурский р-н Ор-р ул.Алишера Навои , Бо…
$1,80 млн
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Агентство
RieltorUz
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Коммерческое помещение 92 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 92 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 92 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Шайхантахурский р-н Ор-р Ц-13 , Лабзак П…
$240 000
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 135 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 135 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский район Ориентир: Г…
$119 899
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 93 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 93 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 93 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Шайхантахурский р-н Ор-р Навои , Панорама …
$249 480
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RieltorUz
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Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Шайхантахур ЖКNestoned Офис - Ор-р Ташкент ситй - 1/4/11 30м2 - Евроремонт - есть Гото…
$138 500
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 695 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 695 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 695 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (УГЛОВОЕ) Шайхантахурский район Улица А. Кадыри Ориентир: гости…
$729 997
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Nora Blond
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Коммерческое помещение 12 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 12 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 12 500 м²
Этаж 11/11
-11-этажный Бизнес-Центр -1 линия - Ор-р: ТРЦ Самарканд дарвоза - Здание 11 этажное - Сот…
$15,00 млн
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Агентство
Baht Residence
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Коммерческое помещение 1 094 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 094 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 094 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Шайхантахурский р-н Ор-р Малика Площадь : 109…
$1,60 млн
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Агентство
RieltorUz
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продам отличный бизнес обьект для проживания или для коммерческой деятельности. Площадь учас…
$235 000
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Агентство
Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 56 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 56 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 56 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Шайхантахурский р-н Ор-р Tashkent city , Nest One…
$255 238
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Агентство
RieltorUz
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Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 609 м²
Количество этажей 4
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Последние свободные площади в новом бизнес-центре Шайхантахурс…
$745 000
НДС
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Застройщик
SAID’S FAMILY BUSINESS
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Коммерческое помещение 179 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 179 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 179 м²
Количество этажей 4
Коммерческое помещение 179 м² Ташкент, Узбекистан. Предлагается к продаже половина второг…
$225 000
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Застройщик
SAID’S FAMILY BUSINESS
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга Жангох Метро Гофур Гулом 1- ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ…
Цена по запросу
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Агентство
CENTRAL REALTY
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