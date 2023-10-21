Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Узбекистане
Новые дома в Узбекистане
Все новостройки в Узбекистане
178
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Узбекистане
102
Жилая
Квартира в Узбекистане
12478
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом в Узбекистане
1172
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Узбекистане
171
Элитная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Узбекистане
527
Ресторан, кафе
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Узбекистане
Найти агента в Узбекистане
58
Агентства недвижимости в Узбекистане
Агенты в Узбекистане
Аренда
Краткосрочная аренда в Узбекистане
2
Долгосрочная аренда в Узбекистане
5027
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
RU
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Uzbek
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
UZS
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Шайхантахурский район
Коммерческая
Коммерческая недвижимость в Шайхантахурский район, Узбекистан
офисы
2
коммерческая недвижимость
1
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
1 057 м²
2
Здравствуйте! Продаются просторная помещения фотостудия "Merry Me" в центре города Описани…
9,18 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
800 м²
1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
7,34 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
66 м²
1/5
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 1-ЛИНИЯ Вдоль дороги Лабзак, Шайхонтохурский район Площадь: 66м2 Еврор…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
66 м²
1/5
Продается готовый офис с Арендаторами !! Адрес: Шайхонтахурский район Лабзак (торец) 1 этаж …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
78 м²
1/5
Продается коммерческое помещение Адрес который вы будете называть с гордостью Шайхонтахурск…
1,68 млрд сум
Рекомендовать
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
4,59 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
36 м²
1/4
Продаётся Своя Под Офис Чиланзар Октепа 1в2/1/4 Шайхантахур район Улица Гулхани Кирпичный д…
770,81 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
230 м²
1/9
Продаётся 230 кв.м 8 комнатная офис учебный 1 этаж 9 этажного дома ц 14 ганга улица Абай п…
3,43 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
167 м²
1
Продаётся действующий ресторан кафе 167 кв.м 1 этаж готовый ресторан вдоль центральной дорог…
5,14 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Ташкент, Узбекистан
2 315 м²
2
Продаётся отдельно стоящий здания под гостиницу 2312 кв.м 2 этажный + Подвал 40 комнатная О…
28,32 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
920 м²
ПРОДАЁТСЯ #0074 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЕ Расположение:Шайхантахурский район Ориентир:…
3,85 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
78 м²
7
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
48,94 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
70 м²
1
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
42,82 млн сум
Рекомендовать
Другое
Ташкент, Узбекистан
250 м²
5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
62 м²
8
СРОЧНО! Продаётся помещение подвал. продажакоммерческого помещения, офис Шайхантахурский …
593,40 млн сум
Рекомендовать
Коммерческая 4 комнаты со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
4
100 м²
4
Продается квартира под офис Ц-5 Вторая линия Ор-р: Dafna Комнат-4 Этаж-1 Этажность-…
2,02 млрд сум
Рекомендовать
Коммерческая 1 ванная со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
1
73 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ САЛОН КРАСОТЫ на Ц-5 Монумент Мужества (Юнусабадский район) Вдол…
1,84 млрд сум
Рекомендовать
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL