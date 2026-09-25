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Коммерческая недвижимость в Алмазарском районе, Узбекистан

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57 объектов найдено
Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: улица Т…
$174 769
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Коммерческое помещение 16 222 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 16 222 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 16 222 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Джами…
$5,99 млн
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Коммерческое помещение 87 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 87 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 87 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район…
$214 716
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BPNBPN
Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Метро…
$174 853
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Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Ташкент, Узбекистан
Площадь 34 м²
ID: V00072 Продажа коммерческое помещение Общая площадь: 34 м² Этаж: цокольный Район…
$47 000
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Алмазарский р-н Ор-р Тахтапул , Узгазоил …
$175 000
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 75 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Себзо…
$96 031
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 10 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 10 000 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Гостиница Алмазарский р-н Ор-р Вуз городок , Олимпия …
$8,00 млн
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 87 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 87 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 87 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский ра…
$170 172
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 316 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 316 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Алмазарский р-н Ор-р ул.Нурафшан, Тинчлик …
$360 365
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 1 350 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 350 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 350 м²
Этаж 1/4
#Алмазар #Карасарайская #Здание #Гостиница #Кафе #Ресторан #СалонКрасоты #Магазин #1Линия - …
$1,50 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 83 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 83 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 83 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район О…
$144 822
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Этаж 1/2
Основные характеристики объекта : Площадь земельного участка: 4 сотки. Общая площадь зда…
$55 000
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район О…
$349 707
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Коммерческое помещение 1 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/2
#Алмазар #Здание 1 линия - Орр напротив центрального въезда в Алмазар СИТИ. - Соток 20 - Фас…
$2,40 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 412 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 412 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 412 м²
Этаж 2/2
#Алмазар #Бешкурган3 #1Линия #Детскийсад - Ор-р Zamona Ресторан - 2-й Этажны - Общая площадь…
$360 000
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Baht Residence
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Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00020 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00020
Ташкент, Узбекистан
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
ID: V00020 Продажа коммерческое помещение Назначение: Хостел Общая площадь: Участок 3,1 с…
$160 000
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Коммерческое помещение 85 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 85 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район О…
$160 000
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Коммерческое помещение 148 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 148 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 148 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ Адрес Улица Гульсар…
$199 999
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ #Алмазарский район Акфа мед / м.Беруний / Алпомиш 1-ЛИНИЯ: ВД…
$180 768
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TRILLION ESTATE
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ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Ташкент, Узбекистан
Площадь 592 м²
Количество этажей 2
Предлагается отдельно стоящее нежилое здание в отличном состоянии. Объект полностью готов к …
$450 000
НДС
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Частный продавец
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Коммерческое помещение 336 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 336 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение ор-р м.Чорсу. 2.5сот 336м2 400тыс Не упустите возможность п…
$400 000
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Kahramon Real Estate
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Коммерческое помещение 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район О…
$349 707
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Продажа коммерческое здание. ID 100147 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое здание. ID 100147
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
ID: 100147 Продажа коммерческое здание. Район: Алмазарский район Ориентир: Жоми Площ…
$2,65 млн
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КупиДом
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Коммерческое помещение 135 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 135 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 135 м²
Этаж 1/5
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район О…
$190 000
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Метро…
$179 849
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Коммерческое помещение 75 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 75 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 75 м²
Этаж 1/9
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Себзо…
$96 149
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Коммерческое помещение 81 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 81 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 81 м²
Количество этажей 10
Отдел продаж современной элитной новостройки предлагает помешения под ваш бизнес ! Новострой…
$1 250
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Продается премиальное коммерческое помещение в Алмазарском районе, расположенное на первой л…
$174 949
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 200 м²
Продаётся просторное нежилое помещение в Алмазарском районе, выгодно расположенное на первой…
$349 897
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TRILLION ESTATE
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