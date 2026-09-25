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Коммерческая недвижимость в Сергелийском районе, Узбекистан

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19 объектов найдено
Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Premium Premium
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Noyob va yuqori daromadli investitsiya imkoniyatini qidiryapsizmi? Biz turizm va sog‘lomlash…
$514 996
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 92 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 92 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 92 м²
Количество этажей 51
▪️ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЖК PIRAMID ✨ Отличное предложение для инвесторов и собств…
$230 000
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HOT LOTs by Irina Markova
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/2
Продам готовый 3 этажный бизнес центр с общей площадью 1500 кв.м. на 10 сотках. На 1 этаже р…
$649 999
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Zamira Real Estate
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BPNBPN
Продажа коммерческое помещение Сергелийский район. ID V00168 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Сергелийский район. ID V00168
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 4
ID: V00168 Продажа коммерческое помещение Общая площадь: 1700 м² Площадь участка: 8,15 со…
$1,70 млн
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КупиДом
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Коммерческое помещение 760 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 760 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 760 м²
Этаж 1/9
#Сергили7 #Новостройка #ЖК7rSevenResidence #Офис #Кафе #СалонКрасоты #Шоурум #Магазин - Ор-р…
$300 876
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Этаж 1/2
Продам готовый 3 этажный бизнес центр с общей площадью 1500 кв.м. на 10 сотках. На 1 этаже р…
$648 803
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 380 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 380 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 380 м²
Этаж 1/8
Продам отличный нежилой обьект в цокольном этаже новостройки, с общей площадью 380кв.м.. В …
$195 000
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 20 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 20 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 000 м²
Если не отвечу, я Вам перезвоню. А лучше всего напишите в телеграмм и отправьте скриншот за…
$11,00 млн
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TIAN Real Estate
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Коммерческое помещение 1 700 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 700 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Этаж 1/4
#Сергели #Здание #Гостиница #Ресторан #2Линия - Ор-р Карзинка - Общая площадь: 1700 м² - Сот…
$1,40 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 400 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 400 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Noyob va yuqori daromadli investitsiya imkoniyatini qidiryapsizmi? Biz turizm va sog‘lomlash…
$514 998
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Агентство
Zamira Real Estate
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We sell a service center for special equipment в Ташкент, Узбекистан
We sell a service center for special equipment
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 000 м²
Количество этажей 2
Продаётся на Сергелях по первой линии здание сервисного и дилерского обслуживания центра Вол…
$4,50 млн
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Агентство
REITATW
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Продается помещение. в Ташкент, Узбекистан
Продается помещение.
Ташкент, Узбекистан
Площадь 722 м²
Продается помещение под склад или производство. Помещение чистое, сухое. Внутренняя площадь …
$280 000
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Частный продавец
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Русский
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Коммерческое помещение 117 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 117 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 117м2,в районе Сергели. С ремонтом. Джасур сергели
$140 000
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение от Застройщика в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение от Застройщика
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческое помещение от Застройщика  первые руки
$679
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Застройщик
China House
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Коммерческое помещение 2 700 м² в Кухна Кумарык, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 700 м²
Кухна Кумарык, Узбекистан
Площадь 2 700 м²
Количество этажей 1
Продаётся база склад промзона сергелинский промзона янги хайот 80 соток 2700 кв.м помещение…
$1,30 млн
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Агентство
ESTATE AGENT
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Русский
Коммерческое помещение 6 500 м² в Кухна Кумарык, Узбекистан
Коммерческое помещение 6 500 м²
Кухна Кумарык, Узбекистан
Площадь 6 500 м²
Сергели тумани катта халка йулида 1 чи линияда 65 сотихли нежилой жой сотилади. хамма хужжа…
$1,40 млн
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Агентство
UCOM
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Русский
Коммерческое помещение 650 м² в Кухна Кумарык, Узбекистан
Коммерческое помещение 650 м²
Кухна Кумарык, Узбекистан
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
Продается нежилое помещения под любой бизнес Район Сергели в доль бетонке Общая площадь 65…
$1,40 млн
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Агентство
UCOM
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Русский
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика в Ташкент, Узбекистан
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика
Ташкент, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 9
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика China House
$666
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Застройщик
China House
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Ж/К "ELITE COMPLEX" Строителей, МФЗ Строителей, Ханабад в Ташкент, Узбекистан
Ж/К "ELITE COMPLEX" Строителей, МФЗ Строителей, Ханабад
Ташкент, Узбекистан
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
г.Ташкент, Сергелийский район, Дом Строителей, МФЗ Строителей, улица Ханабад 2х- этажное зда…
$800
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Частный продавец
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