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Коммерческая недвижимость в Яшнабадском районе, Узбекистан

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118 объектов найдено
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: улица…
$179 763
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 800 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: Ул Жар…
$6,84 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский  район Ориентир: Парке…
$244 700
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TRILLION ESTATE
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BPNBPN
Коммерческое помещение 225 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 225 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 225 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: ЖК "New…
$349 707
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СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули в Ташкент, Узбекистан
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
СРОЧНО 📍Район : Яшнабадский Ор-р: ул.Махтумкули "Арка Мебель" Новостройка "New Life"…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 37 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 37 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 37 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ #Яшнабадский р-н Ор-р ул.Махтумкули Авиатор мост Корзинка …
$77 000
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 120 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 120 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 120 м²
Этаж 1/9
Адрес Паркентский, ор-р новый мост Махтумкули Площадь 120м2 1 этаж 70м2 Подвал 50м2 Отдельны…
$190 099
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West End Consulting
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Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яшнабадский р-н Ор-р Паркентский , Корзинка…
$219 943
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 450 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 450 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 450 м²
Срочно продаётся просторное нежилое помещение на первой линии в динамично развивающемся Яшна…
$1,10 млн
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 4 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 4 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 9
Мирзо-Улугбекский район, центр Земельный участок — 36 соток Общая площадь — 4 500 м² Номерно…
$8,09 млн
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West End Consulting
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Коммерческое помещение 92 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 92 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 92 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яшнабадский р-н Ор-р Паркентский , Корзинка…
$248 935
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RieltorUz
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Коммерческое помещение 65 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 65 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 65 м²
Этаж 1/9
Нежилое помещение 64 м.кв Паркентский базар! Внутри массива Риёзи! Два кабинета, ресепшен, с…
$94 977
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Dilshod Real Estate
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Коммерческое помещение 2 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 800 м²
Этаж 1/2
#Яшнабад #Здание - Под производство - Ор- р круг Рохат - Площадь здания 2800 кв - Площадь …
$2,60 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 340 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 340 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 340 м²
Этаж 1/15
Новостройка Ташкента – Italiano Vero Italiano Vero – это новый 15-этажный жилой комплекс ком…
$2 800
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Zamira Real Estate
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Коммерческое помещение 524 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 524 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 524 м²
Количество этажей 8
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: ул…
$970 000
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 60 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 60 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
💸ПРОДАЮ! ОФИС! Ориентир:  Шолохова. Халк Банк. Кадишева Авиасозлар-1.  Лис-1. Нежилое по…
$110 000
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SV Real Estate
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Продаётся готовый Офис 300 кв.м. в Ташкент, Узбекистан
Продаётся готовый Офис 300 кв.м.
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Количество этажей 8
Parkent Bozori С Remontоm 5-qavat,5-этаж 8 этажный строение 295 kvadrat 1 kotta open sp…
$442 500
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REITATW
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Готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
🚗 ПРОДАЁТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ АВТОСЕРВИС И АВТОМОЙКА 💦   📍 Ориентир: Янги Узбекистан    …
$16 384
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SquareLab innovative property solutions
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Продается Коммерческое помещение Мирзо Улугбек Ц1 в Ташкент, Узбекистан
Продается Коммерческое помещение Мирзо Улугбек Ц1
Ташкент, Узбекистан
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
МУлугбек Ц1 - Ор-р Бибигон   76м2 - Кирпич - 4 раздельный комнаты. - Сан Узел - раздел…
$250 000
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 50 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 50 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Яшнабадский район ул. Лисунова, вдоль дороги 1 линия Октепа ла…
$125 000
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 430 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 430 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 430 м²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яшнабадский р-н Ор-р ЖК Инфинити , Эфенди …
$1,80 млн
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RieltorUz
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Продажа коммерческое помещение Яшнабадский район. ID V00167 в Ташкент, Узбекистан
Продажа коммерческое помещение Яшнабадский район. ID V00167
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
ID: V00167 Продажа коммерческое помещение Общая площадь: 1200 м² Площадь участка: 6,8 сот…
$650 000
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КупиДом
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Коммерческое помещение 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продаётся (НЕ ЖЕЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: метро…
$168 054
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 696 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 696 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 696 м²
Этаж 2
Продам новый полностью укомплектованный для работы Бутик - Отель Кол-во соток - 6 соток ( зе…
$1,81 млн
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Baht Residence
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Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: улица…
$144 879
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OfismaOfis
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Коммерческое помещение 70 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 70 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Срочно продаётся Нежелые помещение Яшнабадский район Ор-р: Ашхабад парк Железнодорожная боль…
$147 000
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TRILLION ESTATE
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Коммерческое помещение 324 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 324 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский  р-н  Ор-р Бибигон кафе Площадь…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 90 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 90 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Срочно продаётся Нежелые помещение Яшнабадский район Ор-р: Ашхабад парк Железнодорожная боль…
$189 000
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TRILLION ESTATE
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🔥Продается нежилое пом: Ц-1🔥 в Ташкент, Узбекистан
🔥Продается нежилое пом: Ц-1🔥
Ташкент, Узбекистан
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Ц-1 Мирзо-Улугбек район Ор-p Divan, Black Star Burger 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ ОБЩАЯ ПЛОЩА…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Коммерческое помещение 2 260 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 260 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 260 м²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Яшнабадский р-н Ор-р Фергана Йули Площадь : 2…
$2,20 млн
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