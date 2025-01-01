Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгиюль
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Янгиюль, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Янгиюль, Узбекистан
Дом 8 комнат
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 м²
Количество этажей 1
🚩 Янгийўл тумани, Эски ковунчи МФЙ маҳалласида #участка сотилади Ⓜ️ 12 сотих, 8 хона ✅ Кат…
1,27 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Shaxnoza Realtor Estate
Языки общения
Русский

© 2025 Realting.uz

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов