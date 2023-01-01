Добро пожаловать в жилой комплекс «Эмир», разработанный ООО «MELAGRANA CONSTRUCTIONS». Этот современный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает широкий выбор недорогих домов, предназначенных для комфортной жизни.
10-этажный отель Emir с современным дизайном предлагает варианты размещения на любой вкус и стиль жизни. От современных квартир до просторных домов, мы предлагаем различные планировки для удовлетворения ваших потребностей.
На территории комплекса удобно расположена домофонная система, обеспечивающая вашу безопасность и комфорт. Эта функция обеспечивает безопасный контроль доступа, обеспечивая душевное спокойствие и безопасность для вас и вашей семьи.
Emir был разработан с заботой о семьях. На территории комплекса вы найдете школу и детский сад, что позволит вашим детям получить качественное образование. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и наслаждайтесь близостью к учебным заведениям.
Также в районе "Эмир" есть автостоянки и гаражи, обеспечивающие удобную и безопасную парковку для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши транспортные средства хорошо защищены на территории жилого комплекса.
Эмир, расположенный по адресу ул. Лермонтова, 2/6, предлагает новые дома и квартиры в современном стиле, отражающие современный стиль жизни. Испытайте радость владения новым домом, сочетающим в себе эстетику, функциональность и доступность.
Познайте очарование домов разных размеров вместе с «Эмир» в Андижане. Если вы ищете уютный дом с 1-x спальней, уютный дом с 2-x спальнями, просторный дом с 3-x спальнями или просторный дом с 4-x спальнями, у нас есть идеальный дом для вас.
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Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства.
С 10 этажами тщательно спроектированных жилых помещений Star House Andijan предлагает широкий выбор вариантов жилья для удовлетворения различных потребностей и предпочтений. Ищете ли вы уютный 1-x комнатный дом или просторный 2-x комнатный дом, наш жилой комплекс найдет для вас идеальный дом.
В "Star House Andijan" мы уделяем первостепенное внимание вашей безопасности. С установленной системой внутренней связи вы можете быть уверены, что доступ в комплекс контролируется и ограничивается, обеспечивая спокойствие вам и вашим близким.
Поддерживать активный образ жизни легко с нашими спортивными залами, где жители могут заниматься различными развлекательными мероприятиями и поддерживать себя в форме. Наслаждайтесь удобством наличия фитнес-центров в самом жилом комплексе.
Семьи оценят близость школы и детского сада, что обеспечивает легкий доступ к качественному образованию для детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство того, что образовательные учреждения находятся всего в двух шагах от вас.
Парковка и гаражи доступны в "Star House Andijan", предоставляя удобные парковочные решения для жителей и их гостей. Ваши автомобили будут в целости и сохранности на территории жилого комплекса.
Расположенный на улице Навбахор, "Star House Andijan" предлагает новые дома и апартаменты в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Это ваша возможность стать частью динамичного сообщества и пользоваться всеми преимуществами жизни в этом популярном районе.
Откройте для себя очарование новых домов в Андижане в "Star House Andijan". Окунитесь в комфортный и стильный образ жизни в жилом комплексе, спроектированном с учетом ваших потребностей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных единицах и обеспечить дом своей мечты в этом исключительном комплексе.
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей.
Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE:
Невероятно доступные цены.
Удобная локация в центральной части Сергелийского района с развитой инфраструктурой района.
Дома, строящиеся по самым современным европейским стандартам, и из самых качественных строительных материалов.
Наш жилой комплекс выбирает большое количество звёзд шоу-бизнеса, спорта и других сфер деятельности.
STAR HOUSE RESIDENCE является одним из самых масштабных жилых комплексов города, с общей площадью в 2.5 ГА, и 27 жилыми домами в общем. STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества, инноваций и комфорта – по доступным ценам и невероятно выгодным условиям!
ЖК STAR HOUSE RESIDENCE – место, где звёзды становятся ближе! STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества и комфорта по доступным ценам.
ЖК STAR HOUSE по плану состоять из 27 жилых 7-этажных дома из высококачественного кирпича, с 700 квартирами, и общей площадью комплекса в 2.5 га.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.