Андижан, Узбекистан

Цена по запросу

Добро пожаловать в Star House Andijan, замечательный жилой комплекс, созданный для вас компанией MELAGRANA CONSTRUCTIONS LLC. Этот современный и доступный жилой комплекс, расположенный в отличном месте, предлагает идеальное сочетание стиля, комфорта и удобства. С 10 этажами тщательно спроектированных жилых помещений Star House Andijan предлагает широкий выбор вариантов жилья для удовлетворения различных потребностей и предпочтений. Ищете ли вы уютный 1-x комнатный дом или просторный 2-x комнатный дом, наш жилой комплекс найдет для вас идеальный дом. В "Star House Andijan" мы уделяем первостепенное внимание вашей безопасности. С установленной системой внутренней связи вы можете быть уверены, что доступ в комплекс контролируется и ограничивается, обеспечивая спокойствие вам и вашим близким. Поддерживать активный образ жизни легко с нашими спортивными залами, где жители могут заниматься различными развлекательными мероприятиями и поддерживать себя в форме. Наслаждайтесь удобством наличия фитнес-центров в самом жилом комплексе. Семьи оценят близость школы и детского сада, что обеспечивает легкий доступ к качественному образованию для детей. Попрощайтесь с долгими поездками на работу и оцените удобство того, что образовательные учреждения находятся всего в двух шагах от вас. Парковка и гаражи доступны в "Star House Andijan", предоставляя удобные парковочные решения для жителей и их гостей. Ваши автомобили будут в целости и сохранности на территории жилого комплекса. Расположенный на улице Навбахор, "Star House Andijan" предлагает новые дома и апартаменты в современном стиле, отражающем современный образ жизни. Это ваша возможность стать частью динамичного сообщества и пользоваться всеми преимуществами жизни в этом популярном районе. Откройте для себя очарование новых домов в Андижане в "Star House Andijan". Окунитесь в комфортный и стильный образ жизни в жилом комплексе, спроектированном с учетом ваших потребностей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших доступных единицах и обеспечить дом своей мечты в этом исключительном комплексе.