Строительная компания China House уделяет особое внимание тому, чтобы сделать дома сейсмостойкими с использованием качественных материалов. Многоэтажные дома имеют монолитный тип и построены по китайской архитектуре и дизайну. Белые волнистые элементы, использованные для внешнего фасада здания, создавали особый вид. Наличие торговых точек на первых этажах домов создает много удобств для жильцов. Система безопасности в комплексе надежна. Во дворе и на входных дверях установлены камеры наблюдения высочайшего качества.