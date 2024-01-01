Ташкент, Узбекистан

ЖК «Shoxsaroy Residence» - это жилой комплекс комфорт - класса с удобствами, о которых вы мечтаете. Этот новый проект от строительной компании China House, который занимает площадь 21 000 м². Работа велась в сотрудничестве с лучшими инженерами и дизайнерами, чтобы проект был идеальным и соответствовал всем современным требованиям. В 9 - этажном здании помимо квартир на первом и втором этажах можно увидеть коммерческие помещения. У вас есть шанс развивать свой собственный бизнес. Хороший бизнес принесет лучшие результаты, благодаря большой численности населения в комплексе. Охранник контролирует все машины и каждого человека, въезжающего в комплекс. Инфраструктура ЖК "Shoxsaroy Residence" Рядом с комплексом находится рынок, школа, детский сад, медицинский центр, салон красоты, ресторан, мечеть и кафе, что является хорошим удобством для новых владельцев квартир. В настоящее время покупатели предпочитают квартиры в тихом месте, свободном от шума. Несмотря на то, что комплекс "Shoxsaroy Residence" находится недалеко от центра, комплекс защищен от шума из - за обилия деревьев. Во дворе организована детская площадка. Для удобного размещения автомобиля в проект включены подземная и надземная парковки.