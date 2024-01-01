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China House

Узбекистан, Ташкент
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China House
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
О застройщике

Строительная компания China House уделяет особое внимание тому, чтобы сделать дома сейсмостойкими с использованием качественных материалов. Многоэтажные дома имеют монолитный тип и построены по китайской архитектуре и дизайну. Белые волнистые элементы, использованные для внешнего фасада здания, создавали особый вид. Наличие торговых точек на первых этажах домов создает много удобств для жильцов. Система безопасности в комплексе надежна. Во дворе и на входных дверях установлены камеры наблюдения высочайшего качества.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:44
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс Shoxsaroy Residence
Жилой комплекс Shoxsaroy Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК «Shoxsaroy Residence» - это жилой комплекс комфорт - класса с удобствами, о которых вы мечтаете. Этот новый проект от строительной компании China House, который занимает площадь 21 000 м². Работа велась в сотрудничестве с лучшими инженерами и дизайнерами, чтобы проект был идеальным и соответствовал всем современным требованиям. В 9 - этажном здании помимо квартир на первом и втором этажах можно увидеть коммерческие помещения. У вас есть шанс развивать свой собственный бизнес. Хороший бизнес принесет лучшие результаты, благодаря большой численности населения в комплексе. Охранник контролирует все машины и каждого человека, въезжающего в комплекс. Инфраструктура ЖК "Shoxsaroy Residence" Рядом с комплексом находится рынок, школа, детский сад, медицинский центр, салон красоты, ресторан, мечеть и кафе, что является хорошим удобством для новых владельцев квартир. В настоящее время покупатели предпочитают квартиры в тихом месте, свободном от шума. Несмотря на то, что комплекс "Shoxsaroy Residence" находится недалеко от центра, комплекс защищен от шума из - за обилия деревьев. Во дворе организована детская площадка. Для удобного размещения автомобиля в проект включены подземная и надземная парковки.
Застройщик
China House
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Застройщик
China House
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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