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Kala group

TOSHKENTSHAHRI, SERGELITUMANI, QUMARIQ KO'CHASI, 1-UY
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Kala group
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О застройщике

Строительная компания «Kala group»
Компания с 10-летним секретариатом
 5 объектов в городе Ташкент

Новостройки
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Жилой комплекс Aero Town
Жилой комплекс Aero Town
Ташкент, Узбекистан
от
11,50 млн сум
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Жилой комплекс “Aero Town” предлагает покупателям 10-этажный  жилые квартиры для ведения собственного бизнеса, для семьи, для обучающиеся в Вузах. 10-этажных домах, состоящих из 4 блоков, имеется Пентхаус на 9+10 этаже квартир с развитой инфраструктурой в сфере бизнеса и коммерции. Первые этажи Коммерческие с подвалом. Имеются подземные, надземные парковки.   Мы строим дома из КИРПИЧА! Кирпич один из самых надёжных и проверенных строительных материалов, именно поэтому все наши дома строятся из кирпича! При строительстве мы применяем монолитно бетонную конструкцию.  Заполняемую красным жжёным кирпичом. Вот 5 основных преимуществ кирпича:  1 - Звук и теплоизоляция.  Кирпич облодает высокой степенью шумоизоляции что оградит вас от дополнительных расходов на шумоизоляцию. Также дома из кирпича являются теплыми.  2 - Пожарстойкость. Кирпич не воспламеняется при пожаре и не виделяет токсичные вещества. 3 - Сейсмостойкость. Кирпичные здания устойчивы к подземным толчкам. 4 - Прочность.  Кирпич - долговечный материал, который выдерживает все капризы погоды. 5 - Экологичность.  Кирпич является безопасным материалом для человека, потому что изготовливается из глины, песка и воды.      Уважаемые покупатели, добро пожаловать в жилой комплекс “Aero Town” строительной компании “Kala group” в Ташкенте, призванный предоставить вам лучшие новые квартиры!  Мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома по лучшим адресам Ташкента, предоставляя первоклассные строительные услуги.     Наша команда в TJM “Aero Town” состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые со своим опытом подходят к каждому проекту и гарантируют, что квартира будет построена с отличным дизайном и высоким качеством.     Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства. Это создает экологически чистые характеристики, которые не только уменьшают выбросы углекислого газа, но и обеспечивают значительную экономию коммунальных услуг.     Инвестировать в дом своей мечты в “Aero Town” TJM еще проще. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые дадут вам возможность воплотить в жизнь вашу мечту о доступном домовладении.     Откройте для себя роскошь и комфорт с нашими апартаментами бизнес-класса. Каждая квартира спроектирована таким образом, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее элегантность и стиль, помогая вам ощутить все лучшее от современной жизни.     Являясь вашим надежным партнером в строительстве, мы стремимся достичь результатов, превосходящих ваши ожидания, предоставляя качественный сервис и качественные квартиры, соответствующие вашим потребностям и желаниям.     Выберите “Kala group” в качестве своей строительной компании. Мы восстановим фундамент вашей мечты. С нами вы можете иметь дом, который предлагает не только роскошь и комфорт, но также непреходящую ценность и счастье.     Kala group — квартиры вашей мечты!
Застройщик
Kala group
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Застройщик
Kala group
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