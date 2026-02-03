Жилой комплекс "Shoxsaroy Residence"

Shoxsaroy Residence — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит удобство, функциональность и уютную атмосферу повседневной жизни в столице. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, разнообразие планировок и продуманную инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.
✨ Архитектурная концепция
Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на гармонию и практичность.
Современные фасады и лаконичные линии формируют эстетичный облик комплекса, который органично вписывается в городской ландшафт Сергелийского района Ташкента.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Этажность: 9 этажей
Тип строительства: каркасно‑блочный
Отделка квартир: чистовая
Высота потолков: около 3 м
Планировки: различные варианты квартир с рациональными решениями для семей и индивидуального проживания
🏢 Комфорт и удобство внутри
В Shoxsaroy Residence продуманы современные входные группы и удобные подъезды:
просторные холлы
лифт и удобная навигация внутри дома
подземный и наземный паркинг для автомобилей
коммерческие площади на первых этажах для сервисов и магазинов
Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобного доступа к основным функциям комплекса.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса ориентирована на уют и спокойствие:
благоустроенный внутренний двор
прогулочные зоны и места для отдыха
детские и спортивные площадки
зоны для общения жителей и расслабленного отдыха на свежем воздухе
Такая организация пространства создаёт безопасную, спокойную и комфортную среду для семейной жизни.
🚗 Дополнительные удобства
Для удобства жителей предусмотрены:
подземный и наземный паркинг
зоны для коммерческих сервисов и повседневного удобства
транспортная доступность и развитая инфраструктура вокруг комплекса
📍 Локация
ЖК Shoxsaroy Residence расположен в Сергелийском районе Ташкента, в районе с развитой инфраструктурой, где рядом находятся школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения и объекты городской инфраструктуры. Несмотря на близость к центру, комплекс окружён зелёными зонами, что снижает уровень шума и создаёт более спокойную атмосферу для проживания.