Жилой комплекс "Shoxsaroy Residence"

Shoxsaroy Residence — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит удобство, функциональность и уютную атмосферу повседневной жизни в столице. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, разнообразие планировок и продуманную инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

✨ Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на гармонию и практичность.

Современные фасады и лаконичные линии формируют эстетичный облик комплекса, который органично вписывается в городской ландшафт Сергелийского района Ташкента.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Этажность: 9 этажей

Тип строительства: каркасно‑блочный

Отделка квартир: чистовая

Высота потолков: около 3 м

Планировки: различные варианты квартир с рациональными решениями для семей и индивидуального проживания

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Shoxsaroy Residence продуманы современные входные группы и удобные подъезды:

просторные холлы

лифт и удобная навигация внутри дома

подземный и наземный паркинг для автомобилей

коммерческие площади на первых этажах для сервисов и магазинов

Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобного доступа к основным функциям комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на уют и спокойствие:

благоустроенный внутренний двор

прогулочные зоны и места для отдыха

детские и спортивные площадки

зоны для общения жителей и расслабленного отдыха на свежем воздухе

Такая организация пространства создаёт безопасную, спокойную и комфортную среду для семейной жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

зоны для коммерческих сервисов и повседневного удобства

транспортная доступность и развитая инфраструктура вокруг комплекса

📍 Локация

ЖК Shoxsaroy Residence расположен в Сергелийском районе Ташкента, в районе с развитой инфраструктурой, где рядом находятся школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения и объекты городской инфраструктуры. Несмотря на близость к центру, комплекс окружён зелёными зонами, что снижает уровень шума и создаёт более спокойную атмосферу для проживания.