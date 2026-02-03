  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Shoxsaroy Residence"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
2
ID: 33968
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Сергелийский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Shoxsaroy Residence — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, разработанный для тех, кто ценит удобство, функциональность и уютную атмосферу повседневной жизни в столице. Проект сочетает в себе современные архитектурные решения, разнообразие планировок и продуманную инфраструктуру, формируя пространство, где комфорт становится частью каждого дня.

Архитектурная концепция

Комплекс выполнен в современном архитектурном стиле с акцентом на гармонию и практичность.
Современные фасады и лаконичные линии формируют эстетичный облик комплекса, который органично вписывается в городской ландшафт Сергелийского района Ташкента.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Этажность: 9 этажей

  • Тип строительства: каркасно‑блочный

  • Отделка квартир: чистовая

  • Высота потолков: около 3 м

  • Планировки: различные варианты квартир с рациональными решениями для семей и индивидуального проживания

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Shoxsaroy Residence продуманы современные входные группы и удобные подъезды:

  • просторные холлы

  • лифт и удобная навигация внутри дома

  • подземный и наземный паркинг для автомобилей

  • коммерческие площади на первых этажах для сервисов и магазинов

Это создаёт комфортную среду для повседневной жизни и удобного доступа к основным функциям комплекса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса ориентирована на уют и спокойствие:

  • благоустроенный внутренний двор

  • прогулочные зоны и места для отдыха

  • детские и спортивные площадки

  • зоны для общения жителей и расслабленного отдыха на свежем воздухе

Такая организация пространства создаёт безопасную, спокойную и комфортную среду для семейной жизни.

🚗 Дополнительные удобства

Для удобства жителей предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг

  • зоны для коммерческих сервисов и повседневного удобства

  • транспортная доступность и развитая инфраструктура вокруг комплекса

📍 Локация

ЖК Shoxsaroy Residence расположен в Сергелийском районе Ташкента, в районе с развитой инфраструктурой, где рядом находятся школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения и объекты городской инфраструктуры. Несмотря на близость к центру, комплекс окружён зелёными зонами, что снижает уровень шума и создаёт более спокойную атмосферу для проживания.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
