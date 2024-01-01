ЖК Western housing

ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы.
На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год
Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками
Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт
Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны
Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!
Весь комфорт столицы в одном месте:
• Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом
• Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками
• Планировки с балконами и террасами
• Подводка всех коммуникаций к квартире
• Газопровод
• Высокий уровень пожарной безопасности
• Панорамные окна
• Высота потолков 3.10 метра
• Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией
• Подземная парковка для жителей ЖК
• Благоустроенная зеленая зона
• Многофункциональная игровая площадка для детей
• Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7
• Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ
• Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов
• Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку
• Развитая инфраструктура района
ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы.
На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год
Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками
Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт
Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны
Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!
Весь комфорт столицы в одном месте:
• Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом
• Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками
• Планировки с балконами и террасами
• Подводка всех коммуникаций к квартире
• Газопровод
• Высокий уровень пожарной безопасности
• Панорамные окна
• Высота потолков 3.10 метра
• Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией
• Подземная парковка для жителей ЖК
• Благоустроенная зеленая зона
• Многофункциональная игровая площадка для детей
• Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7
• Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ
• Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов
• Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку
• Развитая инфраструктура района