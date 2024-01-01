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ЖК Western housing

Ташкент, Узбекистан
от
7,50 млн сум
;
5
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О комплексе

“Western housing” - это жилой комплекс комфорт - класса, состоящий из десятиэтажных зданий и просторного двора. Те, кто ценит простоту и качество, наслаждаясь могут жить в этих квартирах в тишине и покое со своими близкими. Кирпичные дома оборудованы скоростными лифтами. Кроме того, система отопления в каждой квартире индивидуальна. Площадь, отведенная под строительство комплекса, составляет 7 500 м². Прекрасные условия во дворе одинаково привлекательны как для пожилых, так и для маленьких домовладельцев.

Инфраструтура ЖК “Western housing”
Благодаря тому, что территория вокруг комплекса свободна от шума, жильцы спокойно живут в своих квартирах. В 10 -15 минутах ходьбы от комплекса находится метро Киёт, школа №47, супермаркет, магазины одежды и кафе.

Во дворе организована летняя игровая площадка для детей и тренировочная зона для занятий спортом. Самое главное - наличие детского сада в самом комплексе. Родители экономят время, и им не о чем беспокоиться о безопасности своих детей. Также есть минимаркет, где вы можете удобно делать покупки каждый день. Еще одним важным удобством, созданным для жителей, является подземная и надземная парковка.

Квартиры и их цены ЖК “Western housing”
В трех многоэтажных домах комплекса есть квартиры с высотой потолков 3 метра. На продажу выставлены 1, 2 и 3 - комнатные квартиры. Их площадь составляет от 50 м² до 92 м². Стоимость однокомнатной квартиры начинается от 375 000 000 сум.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖК Western housing
Ташкент, Узбекистан
от
7,50 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
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Застройщик
"GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Языки общения
Русский
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Застройщик
GRAND CAPITAL
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Застройщик
GRAND CAPITAL
Языки общения
English, Русский
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ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками     Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт         Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!                                          Весь комфорт столицы в одном месте:   • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района ЖК GOROD от компании Mirador Group это современный комплекс апартаментов бизнес-класса расположенный в престижном районе столицы. На территории ЖК представлены 6, 8 и 10-этажные жилые дома с просторными террасами  и балконами. Квартиры имеют площадь от 46 до 200 квадратных метров. Монолитная колонно-ригельная конструкция наших домов - это залог качества, прочности и высокого уровня сейсмостойкости. Монолитный каркас здания позволяет выполнить любую планировку квартиры, а стены из жжёного кирпича обеспечат высокий уровень шумоизоляции и комфортный микроклимат в вашей квартире круглый год Одна из главных преимуществ ЖК GOROD — концепция, которая исключает наземную парковку автомобилей внутри двора. Подземный паркинг позволит не переживать за размещение вашего авто и обеспечит комфортную и безопасную зону для прогулок с детьми в уютных зеленых дворах с многофункциональными игровыми площадками     Грамотно выбранное расположение ЖК GOROD обеспечивает доступ к развитой инфраструктуре — все необходимые для комфортной жизни локации в пешей доступности: образовательные учреждения, продовольственные сетевые маркеты, медицинские центры, спортивно-оздоровительные комплексы, общественный транспорт         Жилой комплекс GOROD предлагает помещения для коммерческих объектов на первом этаже — отличное решение для бизнеса, ведь здесь вас ожидает оживленный район с большим числом потенциальных потребителей услуг, а по внешнему периметру ЖК предусмотрена буферная зона для парковки посетителей коммерческой зоны Выберите свой крепкий дом для крепкой семьи в одном из 9 блоков жилого комплекса GOROD!                                          Весь комфорт столицы в одном месте:   • Монолитная колонно-ригельная система строительства и кирпичная обшивка, позволяет сохранять тепло зимой и обеспечивать прохладу летом • Предчистовая отделка квартиры c межкомнатными перегородками • Планировки с балконами и террасами • Подводка всех коммуникаций к квартире • Газопровод • Высокий уровень пожарной безопасности • Панорамные окна • Высота потолков 3.10 метра • Современные финские лифты KONE с автономной системой питания и вентиляцией • Подземная парковка для жителей ЖК • Благоустроенная зеленая зона • Многофункциональная игровая площадка для детей • Круглосуточное видеонаблюдение и охрана территории 24/7 • Сопровождение квалифицированной службы ЖКХ • Обилие коммерческих помещений на первом этаже для покрытия всех рутинных нужд жильцов • Центральная локация и близкое расположение к Паркентскому рынку • Развитая инфраструктура района  
Застройщик
MIRADOR GROUP
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Застройщик
MIRADOR GROUP
Языки общения
Русский