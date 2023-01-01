Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Новые уютные апартаменты в жилом комплексе «Yangi Qo'yliq», построенные компанией Mejestic Build – это идеальный выбор для вашего следующего дома. Его лаконичный фасад украшают балконы и зеленые насаждения вокруг. Он занимает площадь в 3000 квадратных метров, состоит из двух корпусов и семи этажей. Территория комплекса озеленена деревьями и газоном, поставлены скамейки. А во дворе оборудована игровая площадка, где дети могут безопасно проводить время на свежем воздухе. Также, предусмотрены парковочные места для жильцов и их гостей. Инфраструктура Жилой комплекс построен в Мирабадском районе столицы. Он окружен развитой инфраструктурой и обеспечивает доступ к удобной транспортной развязке. Рядом расположены два детских сада, а до ближайшей школы можно добраться пешком за несколько минут. Супермаркет, кафе, ателье, парикмахерская, аптеки и поликлиника – все необходимые товары и услуги находятся в шаговой доступности. Цены на квартиры в Yangi Qo'yliq Застройщик предлагает комфортабельные жилые помещения площадью от 31 до 84 квадратных метров по привлекательным ценам и удобным способам оплаты. В продаже доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры, которые будут предоставлены своим владельцам с чистовой отделкой. Высота потолков в них составляет 3,2 метра, что дает ощущение настоящего простора. Цены на квартиры начинаются с 337 000 000. Также есть возможность оформить рассрочку.