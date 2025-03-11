Жилой комплекс Жк " ZAMON "

NRG ZAMON - это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.



ЖК NRG ZAMON - современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8,9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии.

Жилой комплекс станет настоящим воплощением вашей мечты о собственном уютном жилье!