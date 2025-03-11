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Жилой комплекс Жк " ZAMON "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
4
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ID: 25357
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Сергелийский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

NRG ZAMON - это новый жилой комплекс комфорт-класса, который включает в себе всё самое лучшее бизнес-сегмента: подземную парковку, круглосуточную охрану и видеонаблюдение, закрытый двор для вашей счастливой жизни.
 

ЖК NRG ZAMON - современный жилой комплекс, состоящий из 4 очередей и домов разной этажности: 8,9 и 12 этажей, в котором применяются современные технологии.

Жилой комплекс станет настоящим воплощением вашей мечты о собственном уютном жилье!

  • Авторская архитектура
  • Удобная траспортная развязка
  • Многофункциональный двор
  • Подземный паркинг
  • Дизайнерские холлы
  • Комфортные планировки

    Образование

  • Государственные школы:

    • № 212
    • № 206
    • № 198

  • Государственные детские сады:

    • № 425

  • Частная школа:

    • IT school

  • Частные детские сады

    • Intellect baby
    • Joy KIDS preschool

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " ZAMON "
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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