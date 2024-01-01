  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. ЖК НЕСС СИТИ

ЖК НЕСС СИТИ

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК D-MIR HOUSE
Фергана, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом ЖК Newport
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК Evro building
Багдад, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
ЖК НЕСС СИТИ
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Жилой комплекс "NRG Qorasuv"
Ташкент, Узбекистан
от
786,41 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: NRG
NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах  Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда   3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир  
Жилой комплекс Ko'ksaroy
Жилой комплекс Ko'ksaroy
Ташкент, Узбекистан
от
7,50 млн сум
Сдача в: 2024
Застройщик: GLORIOUS BUILDING CONSTRUCTION
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома. Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Жилой комплекс "Мусаффо"
Жилой комплекс "Мусаффо"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Alliance Estate
Застройщик: ООО “STRONG BUILDING”
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  