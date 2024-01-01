ЖК НЕСС СИТИ

NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса.
При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса.
Развитая инфраструктура
Удобная транспортная развязка
Продуманные планировки
Многофункциональный двор
Террасы на последних этажах
Авторский ландшафт
Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы.
Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно.
Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление.
Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства.
Вентилируемый фасад
Металлопластиковый профиль теплой серии
Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены
Дворовое пространство
При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей.
Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса.
Закрытый и безопасный двор
Охрана и видеонаблюдение 24\7
Авторский ландшафтный дизайн
Чайхана
Детская игровая зона
Беседки для отдыха
Workout зона
Безбарьерная среда
3 - подъезда
5 - этажей
56 - квартир
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире.
Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома.
Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры.
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Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”.
Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7.
Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года.
Этажность: 16
Монолит каркас, заполнение: газоблок.
Подземная и наземная парковка.
Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81