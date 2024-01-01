ЖК НЕСС СИТИ

Ташкент, Узбекистан

от 786,41 млн сум

Сдача в: 2024

NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир