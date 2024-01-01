ЖК "Yangi Qumariq "

“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает площадь в 5000 квадратных метров и состоит из 21 блока. Между зданиями расположены уютные дворы с детскими площадками и паркингом, есть зоны для прогулок и занятия спортом. Большая часть территории озеленена кустарниками, деревьями и газонами, что создаст приятный микроклимат внутри комплекса. Между зелеными зонами есть скамейки и беседки, где можно проводить время в интересных беседах с соседями.



Расположение

Здесь все необходимое в двух шагах, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя в комфорте: магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиника. В пешей доступности находится школа № 29 и несколько детских садиков. Еще одно большое преимущество жилого комплекса — это то, что он близко расположен к станции метро. Такое расположение обеспечивает квартирам высокую ликвидность, а жильцам быстроту и надежность передвижения.



Цены на квартиры

В жилом комплексе доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры, площадь в которых варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Апартаменты сдаются своим владельцам с ремонтом под ключ. А завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года. Поспешите приобрести квартиру в безопасном и комфортном жилом комплексе по доступным ценам и удобным условиям оплаты!