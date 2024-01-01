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ЖК "Yangi Qumariq "

Ташкент, Узбекистан
от
13,00 млн сум
;
5
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О комплексе

“Yangi Qumariq” — это комплекс новых жилых зданий от Dream House, предлагающий качественные квартиры с ремонтом. 16-этажные постройки, расположенные в Сергелийском районе, недалеко от Ташкентского аэропорта, привлекают удобной локацией, а также современным внешним видом. Комплекс занимает площадь в 5000 квадратных метров и состоит из 21 блока. Между зданиями расположены уютные дворы с детскими площадками и паркингом, есть зоны для прогулок и занятия спортом. Большая часть территории озеленена кустарниками, деревьями и газонами, что создаст приятный микроклимат внутри комплекса. Между зелеными зонами есть скамейки и беседки, где можно проводить время в интересных беседах с соседями.

Расположение
Здесь все необходимое в двух шагах, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя в комфорте: магазины, супермаркеты, аптеки и поликлиника. В пешей доступности находится школа № 29 и несколько детских садиков. Еще одно большое преимущество жилого комплекса — это то, что он близко расположен к станции метро. Такое расположение обеспечивает квартирам высокую ликвидность, а жильцам быстроту и надежность передвижения.

Цены на квартиры
В жилом комплексе доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры, площадь в которых варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Апартаменты сдаются своим владельцам с ремонтом под ключ. А завершение строительных работ запланировано на конец 2023 года. Поспешите приобрести квартиру в безопасном и комфортном жилом комплексе по доступным ценам и удобным условиям оплаты! 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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ЖК "Yangi Qumariq "
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13,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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Агентство
"TOSHKENT UY MAKON" ООО
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English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
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Застройщик
NEW BUKHARA
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Застройщик
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Языки общения
Русский
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Застройщик
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Языки общения
English, Русский