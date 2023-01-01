"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
|Метро
|1 000 м
|Детский сад
|1 000 м
|Школа
|1 000 м
|Остановка транспорта
|20 м
|Магазин
|20 м
|Торговый центр
|600 м