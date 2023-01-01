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Residence

Ташкент, Узбекистан
от
439,45 млн сум
;
4
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О комплексе

"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 90.0
Цена за м², UZS 12,18 млн
Цена квартиры, UZS 1,03 млрд
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Стоимость объекта, UZS
Квартиры Студия
Площадь, м² 60.0
Цена за м², UZS 12,18 млн
Цена квартиры, UZS 684,00 млн
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Метро 1 000 м
Детский сад 1 000 м
Школа 1 000 м
Остановка транспорта 20 м
Магазин 20 м
Торговый центр 600 м

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Residence
Ташкент, Узбекистан
от
439,45 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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