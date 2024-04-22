Жилой комплекс “Aero Town” предлагает покупателям 10-этажный жилые квартиры для ведения собственного бизнеса, для семьи, для обучающиеся в Вузах. 10-этажных домах, состоящих из 4 блоков, имеется Пентхаус на 9+10 этаже квартир с развитой инфраструктурой в сфере бизнеса и коммерции. Первые этажи Коммерческие с подвалом. Имеются подземные, надземные парковки. Мы строим дома из КИРПИЧА! Кирпич один из самых надёжных и проверенных строительных материалов, именно поэтому все наши дома строятся из кирпича! При строительстве мы применяем монолитно бетонную конструкцию. Заполняемую красным жжёным кирпичом. Вот 5 основных преимуществ кирпича:

1 - Звук и теплоизоляция.

Кирпич облодает высокой степенью шумоизоляции что оградит вас от дополнительных расходов на шумоизоляцию. Также дома из кирпича являются теплыми.

2 - Пожарстойкость.

Кирпич не воспламеняется при пожаре и не виделяет токсичные вещества.

3 - Сейсмостойкость.

Кирпичные здания устойчивы к подземным толчкам.

4 - Прочность.

Кирпич - долговечный материал, который выдерживает все капризы погоды.

5 - Экологичность.

Кирпич является безопасным материалом для человека, потому что изготовливается из глины, песка и воды.

Уважаемые покупатели, добро пожаловать в жилой комплекс “Aero Town” строительной компании “Kala group” в Ташкенте, призванный предоставить вам лучшие новые квартиры! Мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома по лучшим адресам Ташкента, предоставляя первоклассные строительные услуги.

Наша команда в TJM “Aero Town” состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые со своим опытом подходят к каждому проекту и гарантируют, что квартира будет построена с отличным дизайном и высоким качеством.

Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства. Это создает экологически чистые характеристики, которые не только уменьшают выбросы углекислого газа, но и обеспечивают значительную экономию коммунальных услуг.

Инвестировать в дом своей мечты в “Aero Town” TJM еще проще. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые дадут вам возможность воплотить в жизнь вашу мечту о доступном домовладении.

Откройте для себя роскошь и комфорт с нашими апартаментами бизнес-класса. Каждая квартира спроектирована таким образом, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее элегантность и стиль, помогая вам ощутить все лучшее от современной жизни.

Являясь вашим надежным партнером в строительстве, мы стремимся достичь результатов, превосходящих ваши ожидания, предоставляя качественный сервис и качественные квартиры, соответствующие вашим потребностям и желаниям.

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