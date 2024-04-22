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Жилой комплекс Aero Town

Ташкент, Узбекистан
от
11,49 млн сум
;
12
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Адрес Адрес
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Сергелийский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс “Aero Town” предлагает покупателям 10-этажный  жилые квартиры для ведения собственного бизнеса, для семьи, для обучающиеся в Вузах. 10-этажных домах, состоящих из 4 блоков, имеется Пентхаус на 9+10 этаже квартир с развитой инфраструктурой в сфере бизнеса и коммерции. Первые этажи Коммерческие с подвалом. Имеются подземные, надземные парковки.   Мы строим дома из КИРПИЧА! Кирпич один из самых надёжных и проверенных строительных материалов, именно поэтому все наши дома строятся из кирпича! При строительстве мы применяем монолитно бетонную конструкцию.  Заполняемую красным жжёным кирпичом. Вот 5 основных преимуществ кирпича: 
1 - Звук и теплоизоляция. 
Кирпич облодает высокой степенью шумоизоляции что оградит вас от дополнительных расходов на шумоизоляцию. Также дома из кирпича являются теплыми. 
2 - Пожарстойкость.
Кирпич не воспламеняется при пожаре и не виделяет токсичные вещества.
3 - Сейсмостойкость.
Кирпичные здания устойчивы к подземным толчкам.
4 - Прочность. 
Кирпич - долговечный материал, который выдерживает все капризы погоды.
5 - Экологичность. 
Кирпич является безопасным материалом для человека, потому что изготовливается из глины, песка и воды. 
    Уважаемые покупатели, добро пожаловать в жилой комплекс “Aero Town” строительной компании “Kala group” в Ташкенте, призванный предоставить вам лучшие новые квартиры!  Мы гордимся тем, что поставляем высококачественные и современные дома по лучшим адресам Ташкента, предоставляя первоклассные строительные услуги.
    Наша команда в TJM “Aero Town” состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые со своим опытом подходят к каждому проекту и гарантируют, что квартира будет построена с отличным дизайном и высоким качеством.
    Мы уделяем приоритетное внимание энергоэффективности и устойчивым методам строительства. Это создает экологически чистые характеристики, которые не только уменьшают выбросы углекислого газа, но и обеспечивают значительную экономию коммунальных услуг.
    Инвестировать в дом своей мечты в “Aero Town” TJM еще проще. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые дадут вам возможность воплотить в жизнь вашу мечту о доступном домовладении.
    Откройте для себя роскошь и комфорт с нашими апартаментами бизнес-класса. Каждая квартира спроектирована таким образом, чтобы обеспечить жилое пространство, излучающее элегантность и стиль, помогая вам ощутить все лучшее от современной жизни.
    Являясь вашим надежным партнером в строительстве, мы стремимся достичь результатов, превосходящих ваши ожидания, предоставляя качественный сервис и качественные квартиры, соответствующие вашим потребностям и желаниям.
    Выберите “Kala group” в качестве своей строительной компании. Мы восстановим фундамент вашей мечты. С нами вы можете иметь дом, который предлагает не только роскошь и комфорт, но также непреходящую ценность и счастье.

    Kala group — квартиры вашей мечты!

Опубликовано: 14.05.2024
Обновлено: 14.05.2024

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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